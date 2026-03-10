Рейтинг@Mail.ru
В Советском районе Брянска произошло задымление продуктами горения - РИА Новости, 10.03.2026
19:36 10.03.2026
В Советском районе Брянска произошло задымление продуктами горения
В Советском районе Брянска произошло задымление продуктами горения
Задымление продуктами горения наблюдается в Советском районе Брянска, сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T19:36:00+03:00
2026-03-10T19:36:00+03:00
брянск
2026
В Советском районе Брянска произошло задымление продуктами горения

Богомаз: в Советском районе Брянска наблюдается задымление продуктами горения

Сотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
БРЯНСК, 10 мар – РИА Новости. Задымление продуктами горения наблюдается в Советском районе Брянска, сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Задымление продуктами горения в Советском районе г. Брянск 10.03.2026. Ограничить нахождение на улице, закрыть окна в помещениях", - говорится в сообщении.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
