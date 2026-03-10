https://ria.ru/20260310/brjansk-2079788874.html
В Советском районе Брянска произошло задымление продуктами горения
Задымление продуктами горения наблюдается в Советском районе Брянска, сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2026
брянск
александр богомаз
брянск
Новости
брянск, александр богомаз
Брянск, Александр Богомаз
