Британский парламент отклонил запрет соцсетей для детей младше 16 лет
Палат общин британского парламента отклонила предложение о запрете социальных сетей для детей и подростков младше 16 лет, сообщает во вторник газета Guardian.
10.03.2026
2026-03-10T14:09:00+03:00
2026-03-10T14:09:00+03:00
2026
ЛОНДОН, 10 мар – РИА Новости.
Палат общин британского парламента отклонила предложение о запрете социальных сетей для детей и подростков младше 16 лет, сообщает во вторник газета Guardian
.
"Предложение о запрете социальных сетей для лиц младше 16 лет было отклонено депутатами парламента", - пишет издание.
По информации Guardian, 307 парламентариев проголосовали против запрета, за ограничения выступили 173.
Член Палаты лордов от Консервативной партии Джон Нэш, который внес законопроект, назвал результаты голосования "глубоко разочаровывающими" и заявил, что сделает "все возможное", чтобы возобновить рассмотрение этого вопроса в верхней палате парламента, сообщает газета. Законопроект теперь вернется в Палату лордов для дальнейшего рассмотрения. Он станет законом только в том случае, если проект будет согласован обеими палатами.
Ранее британский премьер Кир Стармер
заявил, что запросит у британского парламента дополнительные полномочия для ограничения использования соцсетей детьми и подростками. Он также заявил, что соцсети вредят устойчивости внимания детей, их уверенности в себе, а также ментальному здоровью.