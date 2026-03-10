Британский парламент отклонил запрет соцсетей для детей младше 16 лет

Член Палаты лордов от Консервативной партии Джон Нэш, который внес законопроект, назвал результаты голосования "глубоко разочаровывающими" и заявил, что сделает "все возможное", чтобы возобновить рассмотрение этого вопроса в верхней палате парламента, сообщает газета. Законопроект теперь вернется в Палату лордов для дальнейшего рассмотрения. Он станет законом только в том случае, если проект будет согласован обеими палатами.