Рейтинг@Mail.ru
Британия перебросит в Средиземное море военный корабль, заявило Минобороны - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 10.03.2026 (обновлено: 13:48 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/britaniya-2079686152.html
Британия перебросит в Средиземное море военный корабль, заявило Минобороны
Британия перебросит в Средиземное море военный корабль, заявило Минобороны - РИА Новости, 10.03.2026
Британия перебросит в Средиземное море военный корабль, заявило Минобороны
Великобритания намерена направить в Средиземное море еще один военный корабль после удара беспилотника по британской базе ВВС "Акротири" на Кипре, заявили во... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:41:00+03:00
2026-03-10T13:48:00+03:00
в мире
кипр
средиземное море
великобритания
кир стармер
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079687204_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_cd08d9c3cbc22e6e3854676216c4435f.jpg
https://ria.ru/20260309/b-52-2079579768.html
https://ria.ru/20260309/britaniya-2079509345.html
кипр
средиземное море
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079687204_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e940fb4e112d757dcd0bf6b5836363b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кипр, средиземное море, великобритания, кир стармер, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кипр, Средиземное море, Великобритания, Кир Стармер, Военная операция США и Израиля против Ирана
Британия перебросит в Средиземное море военный корабль, заявило Минобороны

В Минобороны Британии заявили о переброске в Средиземное море военного корабля

© Фото : U.S. Navy Эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Dragon
Эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Dragon - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : U.S. Navy
Эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Dragon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 10 мар - РИА Новости. Великобритания намерена направить в Средиземное море еще один военный корабль после удара беспилотника по британской базе ВВС "Акротири" на Кипре, заявили во вторник в министерстве обороны страны.
Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что направит на Кипр корабль HMS Dragon, а также вертолеты со средствами борьбы с БПЛА. Однако, как выяснило РИА Новости в понедельник, эсминец до сих пор не отправился на Кипр. Теперь речь идет также об отправке в Средиземное море большого десантного корабля RFA Lyme Bay.
Бомбардировщик Stratofortress B-52 - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Три американских бомбардировщика B-52 прибыли на базу британских ВВС
9 марта, 23:40
"Принято решение привести корабль RFA Lyme Bay в состояние повышенной готовности в качестве меры предосторожности, если она понадобится для оказания помощи в выполнении морских задач в Восточном Средиземноморье", - заявил представитель военного ведомства, слова которого приводит Sky News.
По данным специализированного издания Navy Lookout, Lyme Bay находится в Гибралтаре и является единственным судном Королевского ВМС, которое находится в Средиземном море вблизи зоны конфликта.
Министерство обороны Великобритании ранее подтвердило удар БПЛА по базе "Акротири". Решение о переброске британских военных кораблей на Кипр было принято после того, как Кипр выразил недовольство ситуацией. Позже в британском военном ведомстве заявили, что дрон прилетел не из Ирана, а, вероятно, из Ливана или Ирака.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Стармер рассказал, как ситуация с Ираном может повлиять на Британию
9 марта, 13:29
 
В миреКипрСредиземное мореВеликобританияКир СтармерВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала