Британия перебросит в Средиземное море военный корабль, заявило Минобороны

ЛОНДОН, 10 мар - РИА Новости. Великобритания намерена направить в Средиземное море еще один военный корабль после удара беспилотника по британской базе ВВС "Акротири" на Кипре, заявили во вторник в министерстве обороны страны.
Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что направит на Кипр корабль HMS Dragon, а также вертолеты со средствами борьбы с БПЛА. Однако, как выяснило РИА Новости в понедельник, эсминец до сих пор не отправился на Кипр. Теперь речь идет также об отправке в Средиземное море большого десантного корабля RFA Lyme Bay.
"Принято решение привести корабль RFA Lyme Bay в состояние повышенной готовности в качестве меры предосторожности, если она понадобится для оказания помощи в выполнении морских задач в Восточном Средиземноморье", - заявил представитель военного ведомства, слова которого приводит Sky News.
По данным специализированного издания Navy Lookout, Lyme Bay находится в Гибралтаре и является единственным судном Королевского ВМС, которое находится в Средиземном море вблизи зоны конфликта.
Министерство обороны Великобритании ранее подтвердило удар БПЛА по базе "Акротири". Решение о переброске британских военных кораблей на Кипр было принято после того, как Кипр выразил недовольство ситуацией. Позже в британском военном ведомстве заявили, что дрон прилетел не из Ирана, а, вероятно, из Ливана или Ирака.