Рейтинг@Mail.ru
"Это абсурд!" На Западе сообщили о крупном расколе в рядах врагов Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/britaniya-2079594714.html
"Это абсурд!" На Западе сообщили о крупном расколе в рядах врагов Ирана
"Это абсурд!" На Западе сообщили о крупном расколе в рядах врагов Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
"Это абсурд!" На Западе сообщили о крупном расколе в рядах врагов Ирана
Разногласия между США и Израилем по целям для ударов в Иране помогут позволить Тегерану одержать победу, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T03:28:00+03:00
2026-03-10T03:28:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
александр меркурис
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077601531_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_969110dfe693f3985875988ca9486853.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079586153.html
https://ria.ru/20260310/iran-2079587523.html
https://ria.ru/20260310/pusk-2079585817.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077601531_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_068b69480e33d14727833abdc6312c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, александр меркурис, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Александр Меркурис, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Это абсурд!" На Западе сообщили о крупном расколе в рядах врагов Ирана

Меркурис: разногласия между США и Израилем помогут Ирану победить

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция против ударов по Ирану в Нью-Йорке
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Разногласия между США и Израилем по целям для ударов в Иране помогут позволить Тегерану одержать победу, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
Так эксперт прокомментировал высказывание сенатора-республиканца Линдси Грэма*, призвавшего накануне Израиль не наносить удары по объектам нефтяной инфраструктуры Ирана.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ: цены на нефть упали после заявления Трампа
01:05
"Это же абсурд! Я не мог себе представить, чтобы израильтяне и американцы, проводя свое наступление против Ирана, не смогли скоординировать удары по целям. Их разногласия лишний раз показывают слабость в рядах союзников, приближая победу Тегерана", — заявил Меркурис
По его словам, Израиль вряд ли атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Иране без ведома США, поэтому недовольство в Вашингтоне выбранными целями для ударов просто лицемерно.
"Но теперь нам говорят, что Соединенные Штаты очень обеспокоены этими атаками, что, впрочем, не должно нас удивлять", — иронично отметил эксперт.
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Русские снова в деле": на Западе оценили последствия нападения на Иран
01:20
Накануне израильский "12 канал" сообщил о напряженности между США и Израилем из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. Тегеран будет вынужден отвечать на атаки с территории любого государства, заявил ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана
01:00
 
В миреИранСШАИзраильАлександр МеркурисМасуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала