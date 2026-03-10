Рейтинг@Mail.ru
В Британии оценили ситуацию с ценами на бензин
13:35 10.03.2026
В Британии оценили ситуацию с ценами на бензин
В Британии оценили ситуацию с ценами на бензин
Ситуация с ценами на бензин в Великобритании "становится все более мрачной", они продолжат расти, заявили одной из крупнейших автосервисных компаний страны RAC. РИА Новости, 10.03.2026
В Британии оценили ситуацию с ценами на бензин

RAC: ситуация с ценами на бензин в Британии "становится все более мрачной"

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 мар - РИА Новости. Ситуация с ценами на бензин в Великобритании "становится все более мрачной", они продолжат расти, заявили одной из крупнейших автосервисных компаний страны RAC.
В понедельник RAC сообщила, что стоимость дизельного топлива в Великобритании с начала эскалации вокруг Ирана увеличилась уже более чем на 4% - до 16-месячного максимума в 148,35 пенса за литр. За это же время бензин подорожал почти на 3% - до 136,53 пенса за литр.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Глава Saudi Aramco рассказал о сокращении запасов нефти в мире, пишут СМИ
Вчера, 12:12
"Средние цены на бензин и дизельное топливо резко выросли за последнюю неделю и, к сожалению, вероятно, продолжат расти, поэтому ситуация для британских водителей выглядит все более мрачной", - говорится в заявлении RAC.
Как отмечается, цены на дизельное топливо сейчас растут быстрее, чем когда-либо с начала конфликта на Украине.
"Если цена на нефть стабилизируется на уровне 100 долларов за баррель, бензин может подорожать до 150 пенсов за литр - такой цены не было с июня 2024 года. Дизель может подорожать до почти 180 пенсов за литр, что станет трехлетним максимумом", - предупреждает компания.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Цены на топливо в пригороде Вашингтона превысили четыре доллара за галлон
8 марта, 22:23
 
