На юге Ирака БПЛА рухнул у крупнейшего нефтяного месторождения
Неизвестный БПЛА рухнул у крупнейшего нефтяного месторождения Маджнун на юге Ирака, сообщил во вторник источник в иракских органах безопасности. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T20:33:00+03:00
2026-03-10T20:33:00+03:00
2026-03-10T20:33:00+03:00
в мире
ирак
басра (город)
exxon mobil
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
басра (город)
В мире, Ирак, Басра (город), Exxon Mobil, Военная операция США и Израиля против Ирана
Al Jazeera: БПЛА рухнул у крупнейшего нефтяного месторождения на юге Ирака