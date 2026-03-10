Рейтинг@Mail.ru
На юге Ирака БПЛА рухнул у крупнейшего нефтяного месторождения - РИА Новости, 10.03.2026
20:33 10.03.2026
На юге Ирака БПЛА рухнул у крупнейшего нефтяного месторождения
Неизвестный БПЛА рухнул у крупнейшего нефтяного месторождения Маджнун на юге Ирака, сообщил во вторник источник в иракских органах безопасности. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
ирак
басра (город)
exxon mobil
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
басра (город)
Новости
в мире, ирак, басра (город), exxon mobil, военная операция сша и израиля против ирана
На юге Ирака БПЛА рухнул у крупнейшего нефтяного месторождения

© AP Photo / Khalid MohammedИракские военные
© AP Photo / Khalid Mohammed
Иракские военные. Архивное фото
СТАМБУЛ, 10 мар - РИА Новости. Неизвестный БПЛА рухнул у крупнейшего нефтяного месторождения Маджнун на юге Ирака, сообщил во вторник источник в иракских органах безопасности.
"БПЛА упал у нефтяного месторождения Маджнун в провинции Басра", - сообщил источник катарскому телеканалу Al Jazeera.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран считает убийство своих дипломатов терактом, заявил постпред
Вчера, 19:57
Был ли сбит БПЛА системой ПВО или упал сам по техническим причинам, не уточняется. Месторождение Маджнун считается одним из крупнейших в мире с запасами порядка 38 миллиардов баррелей нефти. В октябре 2025 года иракское правительство подписало соглашение с Exxon Mobil о разработке месторождения.
Добыча нефти в главном нефтеносном регионе Ирака - провинции Басра на юге страны - сократилась с 3,3 миллиона баррелей в сутки до 1,3 миллиона на фоне эскалации в регионе, сообщала в понедельник газета As-Sabah со ссылкой на данные иракской госкомпании Basra Oil Company.
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран заявил об атаке целей в Израиле и американских баз на Ближнем Востоке
Вчера, 18:53
 
В миреИракБасра (город)Exxon MobilВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
