https://ria.ru/20260310/bpla-2079749640.html
В Сочи и "Сириусе" объявили угрозу атаки БПЛА
В Сочи и "Сириусе" объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 10.03.2026
В Сочи и "Сириусе" объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки беспилотников объявлена в Сочи и "Сириусе", сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:54:00+03:00
2026-03-10T16:54:00+03:00
2026-03-10T22:25:00+03:00
сочи
безопасность
дмитрий плишкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921382310_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_0976738ad055e83136626e6afa9506d9.jpg
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921382310_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3a46c4cbdcb0c3e856113d40cbcaaf3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, безопасность, дмитрий плишкин
Сочи, Безопасность, Дмитрий Плишкин
В Сочи и "Сириусе" объявили угрозу атаки БПЛА
Прошунин: в Сочи и Сириусе объявлена угроза атаки БПЛА