В Сочи и "Сириусе" объявили угрозу атаки БПЛА

16:54 10.03.2026 (обновлено: 22:25 10.03.2026)
СОЧИ, 10 мар — РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена в Сочи и "Сириусе", сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин.
"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", — написал Прошунин в своем Telegram-канале.
Корреспондент РИА Новости передает, что на территории Сочи включены сирены системы оповещения.
"Уважаемые жители и гости федеральной территории "Сириус"! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте", — написал в своем Telegram-канале Плишкин.
 
СочиБезопасностьДмитрий Плишкин
 
 
