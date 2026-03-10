В Белгородской области из-за ударов БПЛА загорелась кровля склада

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кровля складского помещения загорелась из-за ударов трех БПЛА в Новом Осколе Белгородской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что в Короче при атаке беспилотника выбиты окна двух частных домов и складского помещения.