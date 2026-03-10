https://ria.ru/20260310/bpla-2079590709.html
В Белгородской области из-за ударов БПЛА загорелась кровля склада
В Белгородской области из-за ударов БПЛА загорелась кровля склада - РИА Новости, 10.03.2026
В Белгородской области из-за ударов БПЛА загорелась кровля склада
Кровля складского помещения загорелась из-за ударов трех БПЛА в Новом Осколе Белгородской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.03.2026
В Белгородской области из-за ударов БПЛА загорелась кровля склада
В Новом Осколе Белгородской области из-за ударов БПЛА загорелась кровля склада