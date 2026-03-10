Рейтинг@Mail.ru
Бортников заявил о попытках дестабилизировать обстановку в России - РИА Новости, 10.03.2026
11:35 10.03.2026 (обновлено: 11:53 10.03.2026)
Бортников заявил о попытках дестабилизировать обстановку в России
2026-03-10T11:35:00+03:00
2026-03-10T11:53:00+03:00
россия
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия
россия, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Александр Бортников
Александр Бортников
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Александр Бортников. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Противник не оставляет попыток с помощью диверсий и терактов дестабилизировать обстановку в России, подорвать ее обороноспособность и экономический потенциал, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.
Бортников провёл совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба (ФОШ). НАК был создан 20 лет назад.
"Противник не оставляет попыток с использованием диверсионно-террористических средств дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в нашей стране, подорвать её обороноспособность и экономический потенциал", - сказал Бортников на заседании.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Бортников рассказал о резонансных терактах, которые предотвратили в России
РоссияАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
