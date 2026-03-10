Бортников заявил о попытках дестабилизировать обстановку в России

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Противник не оставляет попыток с помощью диверсий и терактов дестабилизировать обстановку в России, подорвать ее обороноспособность и экономический потенциал, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Противник не оставляет попыток с использованием диверсионно-террористических средств дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в нашей стране, подорвать её обороноспособность и экономический потенциал", - сказал Бортников на заседании.