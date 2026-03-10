https://ria.ru/20260310/bortnikov-2079652736.html
Бортников заявил о попытках дестабилизировать обстановку в России
Противник не оставляет попыток с помощью диверсий и терактов дестабилизировать обстановку в России, подорвать ее обороноспособность и экономический потенциал,... РИА Новости, 10.03.2026
Бортников заявил о попытках дестабилизировать обстановку в России
