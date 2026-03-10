В России за 20 лет предотвратили более тысячи терактов, заявил Бортников

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более одной тысячи террористических актов предотвращены в России за 20 лет, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Всего за указанный период на территории Российской Федерации пресечено более одной тысячи терактов", - сказал Бортников на заседании.