Бортников назвал теракт в Беслане Рубиконом, после которого создали НАК

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Теракт в Беслане в 2004 году стал тем "Рубиконом", после которого в России был создан Национальный антитеррористический комитет (НАК), сообщил председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников.
"На принятие решения о создании Национального антитеррористического комитета (НАК) повлияли тяжелые для всего российского общества события 1990-х - начала 2000-х годов. В тот период на фоне общего кризиса государственности происходило формирование и сплочение террористического сообщества и его сращивание с организованной трансграничной преступностью", - сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК.
По его словам, в те годы очевидным стало внешнее управление террористическими группировками – "оно осуществлялось спецслужбами стран, которые лицемерно декларировали нам партнёрские отношения".
"По факту терроризм трансформировался в инструмент геополитической борьбы против России, подрыва ее суверенитета и территориальной целостности, разобщения и запугивания общества, провоцирования радикализма и экстремизма. Количество и масштабы терактов неуклонно увеличивались. Росло и число жертв", - отметил Бортников.
Эмиссары международных террористических организаций (МТО), располагавших, благодаря поддержке антироссийских зарубежных центров, значительными финансовыми ресурсами, рекрутировали всё новых и новых сторонников из числа граждан России, расширялась практика заброски в РФ иностранных боевиков и наёмников, добавил он.
"Я бы сравнил бандподполье того времени с гидрой, у которой на месте отрубленных голов вырастали сразу несколько новых. Иными словами, террористическая угроза начала носить комплексный характер, и бороться с ней исключительно силовыми методами уже не представлялось возможным", - подчеркнул Бортников.
По его словам, "своеобразным Рубиконом стала чудовищная террористическая акция в 2004 году в Беслане". Именно после нее президент России Владимир Путин принял решение кардинально изменить подходы к антитеррористической деятельности, добавил Бортников.
"Целевая установка главы государства заключалась в том, чтобы создаваемая система не ограничивалась вооружённым подавлением террористических структур, но решала триединую задачу – борьбу с терроризмом, его профилактику, а также минимизацию и ликвидацию последствий террористических проявлений", - подчеркнул Бортников.
В этих целях 10 марта 2006 года решением президента РФ был образован новый коллегиальный орган – Национальный антитеррористический комитет, а в его составе – Федеральный оперативный штаб (ФОШ). "Таким образом, было положено начало формированию принципиально новой общегосударственной системы противодействия терроризму, одновременно обеспечивающей выработку скоординированных мер на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также ориентированной на тесное взаимодействие государства и общества", - отметил Бортников.