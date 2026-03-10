Бортников назвал теракт в Беслане Рубиконом, после которого создали НАК

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Теракт в Беслане в 2004 году стал тем "Рубиконом", после которого в России был создан Национальный антитеррористический комитет (НАК), сообщил председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников.

"На принятие решения о создании Национального антитеррористического комитета ( НАК ) повлияли тяжелые для всего российского общества события 1990-х - начала 2000-х годов. В тот период на фоне общего кризиса государственности происходило формирование и сплочение террористического сообщества и его сращивание с организованной трансграничной преступностью", - сказал Бортников в интервью " Российской газете " по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК.

По его словам, в те годы очевидным стало внешнее управление террористическими группировками – "оно осуществлялось спецслужбами стран, которые лицемерно декларировали нам партнёрские отношения".

"По факту терроризм трансформировался в инструмент геополитической борьбы против России , подрыва ее суверенитета и территориальной целостности, разобщения и запугивания общества, провоцирования радикализма и экстремизма. Количество и масштабы терактов неуклонно увеличивались. Росло и число жертв", - отметил Бортников.

Эмиссары международных террористических организаций (МТО), располагавших, благодаря поддержке антироссийских зарубежных центров, значительными финансовыми ресурсами, рекрутировали всё новых и новых сторонников из числа граждан России, расширялась практика заброски в РФ иностранных боевиков и наёмников, добавил он.

"Я бы сравнил бандподполье того времени с гидрой, у которой на месте отрубленных голов вырастали сразу несколько новых. Иными словами, террористическая угроза начала носить комплексный характер, и бороться с ней исключительно силовыми методами уже не представлялось возможным", - подчеркнул Бортников.

По его словам, "своеобразным Рубиконом стала чудовищная террористическая акция в 2004 году в Беслане". Именно после нее президент России Владимир Путин принял решение кардинально изменить подходы к антитеррористической деятельности, добавил Бортников.

"Целевая установка главы государства заключалась в том, чтобы создаваемая система не ограничивалась вооружённым подавлением террористических структур, но решала триединую задачу – борьбу с терроризмом, его профилактику, а также минимизацию и ликвидацию последствий террористических проявлений", - подчеркнул Бортников.