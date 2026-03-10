Банк данных по антитеррору помог ловить боевиков, заявил Бортников

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Информация, размещенная в созданном под эгидой Национального антитеррористического комитета (НАК) Международном банке данных по противодействию терроризму, помогла партнерам России найти и задержать более сотни иностранных террористов-боевиков и их пособников, рассказал председатель НАК, директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"Как и прежде, чрезвычайно востребованным со стороны партнеров остается созданный под эгидой НАК Международный банк данных (МБД) по противодействию терроризму. Он продолжает непрерывно пополняться не только актуальными данными о террористах и террористических организациях, но и материалами, отражающими позитивный опыт в организации профилактической деятельности", - сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия со дня создания НАК.
По оценкам российских коллег, это действительно эффективный инструмент, позволяющий решать целый ряд разноплановых задач в области противодействия терроризму, отметил Бортников. Сейчас информационным массивом МБД пользуются 74 спецслужбы и правоохранительных органа из 55 государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, а также 9 международных организаций, добавил он.
"За минувшие 5 лет благодаря возможностям данного ресурса зарубежными партнерами выявлены и задержаны более сотни иностранных террористов-боевиков и их пособников", - подчеркнул Бортников.
"Представители НАК неоднократно принимали участие в специально организованных брифингах на мероприятиях Контртеррористического комитета ООН. Кроме того, мы видим значительный потенциал развития такого сотрудничества на площадке БРИКС", - сказал Бортников.