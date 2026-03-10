Банк данных по антитеррору помог ловить боевиков, заявил Бортников

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Информация, размещенная в созданном под эгидой Национального антитеррористического комитета (НАК) Международном банке данных по противодействию терроризму, помогла партнерам России найти и задержать более сотни иностранных террористов-боевиков и их пособников, рассказал председатель НАК, директор ФСБ РФ Александр Бортников.