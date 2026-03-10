Рейтинг@Mail.ru
Банк данных по антитеррору помог ловить боевиков, заявил Бортников
10:13 10.03.2026
Банк данных по антитеррору помог ловить боевиков, заявил Бортников
россия, европа, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Европа, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, ООН, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Информация, размещенная в созданном под эгидой Национального антитеррористического комитета (НАК) Международном банке данных по противодействию терроризму, помогла партнерам России найти и задержать более сотни иностранных террористов-боевиков и их пособников, рассказал председатель НАК, директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"Как и прежде, чрезвычайно востребованным со стороны партнеров остается созданный под эгидой НАК Международный банк данных (МБД) по противодействию терроризму. Он продолжает непрерывно пополняться не только актуальными данными о террористах и террористических организациях, но и материалами, отражающими позитивный опыт в организации профилактической деятельности", - сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия со дня создания НАК.
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Бортников рассказал, на что делается упор в профилактике терроризма
Вчера, 10:09
По оценкам российских коллег, это действительно эффективный инструмент, позволяющий решать целый ряд разноплановых задач в области противодействия терроризму, отметил Бортников. Сейчас информационным массивом МБД пользуются 74 спецслужбы и правоохранительных органа из 55 государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, а также 9 международных организаций, добавил он.
"За минувшие 5 лет благодаря возможностям данного ресурса зарубежными партнерами выявлены и задержаны более сотни иностранных террористов-боевиков и их пособников", - подчеркнул Бортников.
По его словам, накопленный в России уникальный опыт организации противодействия терроризму востребован не только в рамках СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, но и на площадках Совета безопасности ООН.
"Представители НАК неоднократно принимали участие в специально организованных брифингах на мероприятиях Контртеррористического комитета ООН. Кроме того, мы видим значительный потенциал развития такого сотрудничества на площадке БРИКС", - сказал Бортников.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Бортников рассказал о резонансных терактах, которые предотвратили в России
Вчера, 09:48
 
Россия Европа Александр Бортников Национальный антитеррористический комитет РФ ООН Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Заголовок открываемого материала