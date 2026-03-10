Рейтинг@Mail.ru
Бортников рассказал об усложнении планируемых киевским режимом терактов - РИА Новости, 10.03.2026
10:11 10.03.2026
Бортников рассказал об усложнении планируемых киевским режимом терактов
Бортников рассказал об усложнении планируемых киевским режимом терактов - РИА Новости, 10.03.2026
Бортников рассказал об усложнении планируемых киевским режимом терактов
Планируемые Киевом и его зарубежными кураторами террористические операции против России стали более сложными, вырос уровень их обеспечения, заявил председатель... РИА Новости, 10.03.2026
россия
украина
киев
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
украина
киев
россия, украина, киев, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Киев, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников рассказал об усложнении планируемых киевским режимом терактов

Бортников: планируемые киевским режимом теракты против РФ стали более сложными

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Планируемые Киевом и его зарубежными кураторами террористические операции против России стали более сложными, вырос уровень их обеспечения, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.
Спецслужбы Украины и их зарубежные "кукловоды", планируя террористические атаки против России, видимо, потеряли чувство реальности от мнимой вседозволенности, это принципиально иной, более высокий уровень террористических угроз, сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК.
"Планируемые противником операции стали более сложными. Вырос уровень их разведывательного и технического обеспечения. В состав забрасываемых на российскую территорию диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) включены кадровые, подготовленные к "зафронтовой" работе военнослужащие украинских спецорганов и сил спецопераций", - отметил Бортников.
Агентура иностранного разведывательного сообщества нацелена на создание подпольных сетей, их снабжение, а также разведку в окружении объектов потенциальных посягательств, добавил он.
РоссияУкраинаКиевАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
