Бортников рассказал об усложнении планируемых киевским режимом терактов
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Планируемые Киевом и его зарубежными кураторами террористические операции против России стали более сложными, вырос уровень их обеспечения, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.
Спецслужбы Украины
и их зарубежные "кукловоды", планируя террористические атаки против России
, видимо, потеряли чувство реальности от мнимой вседозволенности, это принципиально иной, более высокий уровень террористических угроз, сказал Бортников
в интервью "Российской газете"
по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК
.
"Планируемые противником операции стали более сложными. Вырос уровень их разведывательного и технического обеспечения. В состав забрасываемых на российскую территорию диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) включены кадровые, подготовленные к "зафронтовой" работе военнослужащие украинских спецорганов и сил спецопераций", - отметил Бортников.
Агентура иностранного разведывательного сообщества нацелена на создание подпольных сетей, их снабжение, а также разведку в окружении объектов потенциальных посягательств, добавил он.