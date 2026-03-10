Бортников рассказал об усложнении планируемых киевским режимом терактов

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Планируемые Киевом и его зарубежными кураторами террористические операции против России стали более сложными, вырос уровень их обеспечения, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Спецслужбы Украины и их зарубежные "кукловоды", планируя террористические атаки против России , видимо, потеряли чувство реальности от мнимой вседозволенности, это принципиально иной, более высокий уровень террористических угроз, сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК

"Планируемые противником операции стали более сложными. Вырос уровень их разведывательного и технического обеспечения. В состав забрасываемых на российскую территорию диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) включены кадровые, подготовленные к "зафронтовой" работе военнослужащие украинских спецорганов и сил спецопераций", - отметил Бортников.