Рейтинг@Mail.ru
Бортников рассказал, на что делается упор в профилактике терроризма - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/bortnikov-2079624732.html
Бортников рассказал, на что делается упор в профилактике терроризма
Бортников рассказал, на что делается упор в профилактике терроризма - РИА Новости, 10.03.2026
Бортников рассказал, на что делается упор в профилактике терроризма
Упор в профилактике терроризма в России сейчас делается на выявлении и устранении предпосылок к восприятию преступных идей, прежде всего молодежью и... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:09:00+03:00
2026-03-10T10:09:00+03:00
общество
россия
северо-кавказский федеральный округ
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155159/44/1551594492_0:0:3250:1829_1920x0_80_0_0_65047ac34ed82fc9c8d3d5d82377b47c.jpg
https://ria.ru/20260310/terroristy-2079621700.html
https://ria.ru/20260310/terrorizm-2079621358.html
россия
северо-кавказский федеральный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155159/44/1551594492_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_b4c9b4b552d9089776709e1bd430933e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, северо-кавказский федеральный округ, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников рассказал, на что делается упор в профилактике терроризма

Бортников: упор в профилактике терроризма в РФ делается на работе с молодежью

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Упор в профилактике терроризма в России сейчас делается на выявлении и устранении предпосылок к восприятию преступных идей, прежде всего молодежью и подростками, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
В интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК Бортников заявил о необходимости усилить просветительскую и профилактическую работу среди российского населения, изыскивать новые методы и средства недопущения втягивания граждан РФ в террористическую деятельность.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В России разгромили 79 террористических ячеек в 2025 году
Вчера, 10:01
"Если раньше в фокусе внимания находились, в основном, лица, уже "зараженные" террористической идеологией и даже члены бандгрупп, еще не "запятнавшие" себя кровью, то сегодня мы сконцентрированы на выявлении и устранении предпосылок к восприятию таких идей, прежде всего молодежью и подростками — причем на самых ранних стадиях", - сказал Бортников.
Существенных результатов в этом вопросе удается достичь за счет реализации различных вариантов государственной грантовой поддержки творческих проектов по антитеррористической тематике, отметил он. "За последние несколько лет оказана поддержка 107 творческим проектам на общую сумму свыше 100 миллионов рублей, а в субъектах Российской Федерации подготовлено и распространено свыше 46 тысяч тематических материалов", - добавил Бортников.
По словам Бортникова, показателен также пример Северо-Кавказского федерального округа, где за последний год был реализован целый комплекс мероприятий по психологической диагностике и промежуточной аттестации учащихся, переведенных родителями на семейную форму обучения по религиозным мотивам. "В результате последующей информационно-разъяснительной работы с семьями удалось вернуть большую часть таких детей (3212 из 4852) в образовательный процесс, приобщить их к проводимым в школах патриотическим, спортивным и культурно-просветительским мероприятиям", - сказал Бортников.
Директор ФСБ РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Бортников заявил о расширении круга мигрантов, вовлекаемых в терроризм
Вчера, 09:59
 
ОбществоРоссияСеверо-Кавказский Федеральный округАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала