Бортников рассказал, на что делается упор в профилактике терроризма
Бортников рассказал, на что делается упор в профилактике терроризма - РИА Новости, 10.03.2026
Бортников рассказал, на что делается упор в профилактике терроризма
Упор в профилактике терроризма в России сейчас делается на выявлении и устранении предпосылок к восприятию преступных идей, прежде всего молодежью и... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:09:00+03:00
общество
россия
северо-кавказский федеральный округ
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Бортников: упор в профилактике терроризма в РФ делается на работе с молодежью
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Упор в профилактике терроризма в России сейчас делается на выявлении и устранении предпосылок к восприятию преступных идей, прежде всего молодежью и подростками, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
В интервью "Российской газете"
по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК Бортников
заявил о необходимости усилить просветительскую и профилактическую работу среди российского населения, изыскивать новые методы и средства недопущения втягивания граждан РФ
в террористическую деятельность.
"Если раньше в фокусе внимания находились, в основном, лица, уже "зараженные" террористической идеологией и даже члены бандгрупп, еще не "запятнавшие" себя кровью, то сегодня мы сконцентрированы на выявлении и устранении предпосылок к восприятию таких идей, прежде всего молодежью и подростками — причем на самых ранних стадиях", - сказал Бортников.
Существенных результатов в этом вопросе удается достичь за счет реализации различных вариантов государственной грантовой поддержки творческих проектов по антитеррористической тематике, отметил он. "За последние несколько лет оказана поддержка 107 творческим проектам на общую сумму свыше 100 миллионов рублей, а в субъектах Российской Федерации подготовлено и распространено свыше 46 тысяч тематических материалов", - добавил Бортников.
По словам Бортникова, показателен также пример Северо-Кавказского федерального округа
, где за последний год был реализован целый комплекс мероприятий по психологической диагностике и промежуточной аттестации учащихся, переведенных родителями на семейную форму обучения по религиозным мотивам. "В результате последующей информационно-разъяснительной работы с семьями удалось вернуть большую часть таких детей (3212 из 4852) в образовательный процесс, приобщить их к проводимым в школах патриотическим, спортивным и культурно-просветительским мероприятиям", - сказал Бортников.