Спецслужбы Украины потеряли чувство реальности, заявил Бортников

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спецслужбы Украины и их зарубежные "кукловоды", планируя террористические атаки против России, видимо, потеряли чувство реальности от мнимой "вседозволенности", это принципиально иной, более высокий уровень террористических угроз, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.