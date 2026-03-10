Рейтинг@Mail.ru
Спецслужбы Украины потеряли чувство реальности, заявил Бортников - РИА Новости, 10.03.2026
10:03 10.03.2026
Спецслужбы Украины потеряли чувство реальности, заявил Бортников
Спецслужбы Украины потеряли чувство реальности, заявил Бортников - РИА Новости, 10.03.2026
Спецслужбы Украины потеряли чувство реальности, заявил Бортников
Спецслужбы Украины и их зарубежные "кукловоды", планируя террористические атаки против России, видимо, потеряли чувство реальности от мнимой "вседозволенности", РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:03:00+03:00
2026-03-10T10:03:00+03:00
украина
россия
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
россия
украина, россия, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украина, Россия, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Спецслужбы Украины потеряли чувство реальности, заявил Бортников

Бортников: Украина потеряла чувство реальности от мнимой вседозволенности

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спецслужбы Украины и их зарубежные "кукловоды", планируя террористические атаки против России, видимо, потеряли чувство реальности от мнимой "вседозволенности", это принципиально иной, более высокий уровень террористических угроз, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"Сейчас помимо МТО (международных террористических организаций – ред.) нам противостоят спецслужбы Украины и их зарубежные "кукловоды", которые уже, видимо, потеряли чувство реальности от мнимой "вседозволенности". А это принципиально иной, более высокий уровень террористических угроз", - сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК.
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Киев объявил России диверсионно-террористическую войну, заявил Бортников
Украина Россия Александр Бортников Национальный антитеррористический комитет РФ Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
