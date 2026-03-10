https://ria.ru/20260310/bortnikov-2079622923.html
Спецслужбы Украины потеряли чувство реальности, заявил Бортников
Спецслужбы Украины потеряли чувство реальности, заявил Бортников - РИА Новости, 10.03.2026
Спецслужбы Украины потеряли чувство реальности, заявил Бортников
Спецслужбы Украины и их зарубежные "кукловоды", планируя террористические атаки против России, видимо, потеряли чувство реальности от мнимой "вседозволенности", РИА Новости, 10.03.2026
украина
россия
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
россия
Спецслужбы Украины потеряли чувство реальности, заявил Бортников
Бортников: Украина потеряла чувство реальности от мнимой вседозволенности