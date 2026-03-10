Режим КТО обеспечил надежный заслон диверсантам ВСУ, заявил Бортников

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в августе 2024 года в Курской, Белгородской и Брянской областях, обеспечил надежный заслон украинским диверсантам, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Введенный в августе 2024 года в приграничных с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областях режим КТО также способствовал стабилизации обстановки. Он обеспечил надежный заслон на пути проникновения ДРГ (диверсионно-разведывательных групп – ред.) противника вглубь нашей территории, в том числе по направлению к критически важным объектам промышленности и энергетики, а также создал условия для выдавливания украинских подразделений за пределы России и недопущения новых прорывов", - сказал Бортников интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК

По его словам, одним из последних примеров, наглядно продемонстрировавших результативность новых подходов к координации действий по борьбе с терроризмом, "стало пресечение в августе 2025 года попытки очередной украинской ДРГ зайти в глубину Брянской области".