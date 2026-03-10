https://ria.ru/20260310/bortnikov-2079621168.html
Режим КТО обеспечил надежный заслон диверсантам ВСУ, заявил Бортников
Режим КТО обеспечил надежный заслон диверсантам ВСУ, заявил Бортников
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Бортников: режим КТО обеспечил надежный заслон украинским диверсантам
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в августе 2024 года в Курской, Белгородской и Брянской областях, обеспечил надежный заслон украинским диверсантам, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"Введенный в августе 2024 года в приграничных с Украиной
Курской, Белгородской и Брянской областях
режим КТО также способствовал стабилизации обстановки. Он обеспечил надежный заслон на пути проникновения ДРГ (диверсионно-разведывательных групп – ред.) противника вглубь нашей территории, в том числе по направлению к критически важным объектам промышленности и энергетики, а также создал условия для выдавливания украинских подразделений за пределы России
и недопущения новых прорывов", - сказал Бортников
в интервью
"Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК
.
По его словам, одним из последних примеров, наглядно продемонстрировавших результативность новых подходов к координации действий по борьбе с терроризмом, "стало пресечение в августе 2025 года попытки очередной украинской ДРГ зайти в глубину Брянской области".
"Диверсанты планировали совершение серии подрывов на объектах транспорта и блокирование движения на одном из региональных участков железной дороги. Трое боевиков были задержаны и сейчас ожидают суда, еще трое - уничтожены при попытке оказать сопротивление", - отметил Бортников.