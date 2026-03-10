Рейтинг@Mail.ru
Режим КТО обеспечил надежный заслон диверсантам ВСУ, заявил Бортников - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/bortnikov-2079621168.html
Режим КТО обеспечил надежный заслон диверсантам ВСУ, заявил Бортников
Режим КТО обеспечил надежный заслон диверсантам ВСУ, заявил Бортников - РИА Новости, 10.03.2026
Режим КТО обеспечил надежный заслон диверсантам ВСУ, заявил Бортников
Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в августе 2024 года в Курской, Белгородской и Брянской областях, обеспечил надежный заслон украинским... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T09:56:00+03:00
2026-03-10T09:56:00+03:00
безопасность
брянская область
россия
украина
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122794_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1072eab2c99781d283836ffbaa0e8257.jpg
https://ria.ru/20260310/kiev-2079620980.html
https://ria.ru/20260310/rossija-2079619013.html
брянская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122794_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_db62cdddbbc1b8c53037bd539a44b027.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, брянская область, россия, украина, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Брянская область, Россия, Украина, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Режим КТО обеспечил надежный заслон диверсантам ВСУ, заявил Бортников

Бортников: режим КТО обеспечил надежный заслон украинским диверсантам

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в августе 2024 года в Курской, Белгородской и Брянской областях, обеспечил надежный заслон украинским диверсантам, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"Введенный в августе 2024 года в приграничных с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областях режим КТО также способствовал стабилизации обстановки. Он обеспечил надежный заслон на пути проникновения ДРГ (диверсионно-разведывательных групп – ред.) противника вглубь нашей территории, в том числе по направлению к критически важным объектам промышленности и энергетики, а также создал условия для выдавливания украинских подразделений за пределы России и недопущения новых прорывов", - сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК.
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Киев объявил России диверсионно-террористическую войну, заявил Бортников
Вчера, 09:55
По его словам, одним из последних примеров, наглядно продемонстрировавших результативность новых подходов к координации действий по борьбе с терроризмом, "стало пресечение в августе 2025 года попытки очередной украинской ДРГ зайти в глубину Брянской области".
"Диверсанты планировали совершение серии подрывов на объектах транспорта и блокирование движения на одном из региональных участков железной дороги. Трое боевиков были задержаны и сейчас ожидают суда, еще трое - уничтожены при попытке оказать сопротивление", - отметил Бортников.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Бортников рассказал о резонансных терактах, которые предотвратили в России
Вчера, 09:48
 
БезопасностьБрянская областьРоссияУкраинаАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала