Бортников: антитеррористическая система справилась с вызовами в ходе СВО

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Антитеррористическая система, созданная за 20 лет в России, справилась с вызовами в ходе специальной военной операции, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Выстроенная в мирное время система противодействия терроризму в целом справилась и с новыми вызовами военного периода, что говорит о правильности избранного нами курса", - подчеркнул Бортников интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК

Спектр угроз расширился, но были найдены методы их купирования, отработаны новые механизмы противодействия им, усилена координация государственных органов власти и силовых структур, дополнен их инструментарий, пересмотрена расстановка сил и средств, усовершенствована нормативная правовая база, укреплено взаимодействие с гражданским обществом, добавил Бортников. "И данная работа, уверяю вас, не прекращается ни на минуту", - отметил он.

По словам Бортникова, аппарат НАК на постоянной основе осуществляет мониторинг обстановки, включающий в себя получение и анализ информации о новых террористических угрозах и позволяющий объективно оценивать эффективность проводимой работы. Полученные результаты рассматриваются на регулярных заседаниях НАК и Федерального оперативного штаба (ФОШ), в ходе которых вносятся необходимые коррективы в организацию деятельности по противодействию терроризму. "Принятые решения являются обязательными для исполнения всеми государственными органами, организациями и гражданами. Таким образом наша система позволяет оперативно реагировать на любые негативные изменения обстановки, вырабатывать адекватные и действенные меры по её выправлению", - отметил Бортников.

По его словам, в нынешних условиях антитеррористическую работу органов безопасности и правопорядка можно было бы назвать "рутиной", если бы она не была сопряжена с высокими рисками для жизни и здоровья их сотрудников. "Личный состав мужественно и самоотверженно исполняет свой боевой долг, и мы благодарны им за это!", - сказал Бортников.

Общая координация деятельности по пресечению террористических угроз возложена на Федеральный оперативный штаб (ФОШ), в состав которого входят руководители силовых ведомств, отметил он. На региональном уровне борьбу с терроризмом координируют оперативные штабы в субъектах РФ , сформированные из руководителей региональных подразделений силовых структур во главе с начальниками территориальных органов безопасности.