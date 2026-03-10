Рейтинг@Mail.ru
Бортников: антитеррористическая система справилась с вызовами в ходе СВО - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/bortnikov-2079620772.html
Бортников: антитеррористическая система справилась с вызовами в ходе СВО
Бортников: антитеррористическая система справилась с вызовами в ходе СВО - РИА Новости, 10.03.2026
Бортников: антитеррористическая система справилась с вызовами в ходе СВО
Антитеррористическая система, созданная за 20 лет в России, справилась с вызовами в ходе специальной военной операции, заявил председатель Национального... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T09:54:00+03:00
2026-03-10T09:54:00+03:00
безопасность
россия
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98721/76/987217675_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_49166b7a2b324731478217d816f7b7ad.jpg
https://ria.ru/20260310/rossija-2079619390.html
https://ria.ru/20260310/putin-2079617312.html
https://ria.ru/20260310/rossija-2079619013.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98721/76/987217675_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_1e85e57d1aade3156f9f3fe8f6a4e0bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников: антитеррористическая система справилась с вызовами в ходе СВО

Бортников: антитеррористическая система РФ справилась с вызовами спецоперации

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Антитеррористическая система, созданная за 20 лет в России, справилась с вызовами в ходе специальной военной операции, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"Выстроенная в мирное время система противодействия терроризму в целом справилась и с новыми вызовами военного периода, что говорит о правильности избранного нами курса", - подчеркнул Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Бортников рассказал о предотвращении убийства представителей власти
Вчера, 09:50
Спектр угроз расширился, но были найдены методы их купирования, отработаны новые механизмы противодействия им, усилена координация государственных органов власти и силовых структур, дополнен их инструментарий, пересмотрена расстановка сил и средств, усовершенствована нормативная правовая база, укреплено взаимодействие с гражданским обществом, добавил Бортников. "И данная работа, уверяю вас, не прекращается ни на минуту", - отметил он.
По словам Бортникова, аппарат НАК на постоянной основе осуществляет мониторинг обстановки, включающий в себя получение и анализ информации о новых террористических угрозах и позволяющий объективно оценивать эффективность проводимой работы. Полученные результаты рассматриваются на регулярных заседаниях НАК и Федерального оперативного штаба (ФОШ), в ходе которых вносятся необходимые коррективы в организацию деятельности по противодействию терроризму. "Принятые решения являются обязательными для исполнения всеми государственными органами, организациями и гражданами. Таким образом наша система позволяет оперативно реагировать на любые негативные изменения обстановки, вырабатывать адекватные и действенные меры по её выправлению", - отметил Бортников.
По его словам, в нынешних условиях антитеррористическую работу органов безопасности и правопорядка можно было бы назвать "рутиной", если бы она не была сопряжена с высокими рисками для жизни и здоровья их сотрудников. "Личный состав мужественно и самоотверженно исполняет свой боевой долг, и мы благодарны им за это!", - сказал Бортников.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Путин заявил об особом значении работы НАК
Вчера, 09:37
Общая координация деятельности по пресечению террористических угроз возложена на Федеральный оперативный штаб (ФОШ), в состав которого входят руководители силовых ведомств, отметил он. На региональном уровне борьбу с терроризмом координируют оперативные штабы в субъектах РФ, сформированные из руководителей региональных подразделений силовых структур во главе с начальниками территориальных органов безопасности.
"С 2023 года такая работа ведется и на освобожденных территориях. За нейтрализацию террористических угроз на море отвечают пять оперативных штабов в морских районах. Принятие первоочередных мер реагирования на муниципальном уровне осуществляют оперативные группы", - сказал Бортников. Таким образом, действует четкая вертикаль, позволяющая согласованно и достаточно эффективно противодействовать выявленным вызовам и угрозам даже в самых тяжелых условиях, подчеркнул он.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Бортников рассказал о резонансных терактах, которые предотвратили в России
Вчера, 09:48
 
БезопасностьРоссияАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала