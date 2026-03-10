Бортников: антитеррористическая система справилась с вызовами в ходе СВО

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Антитеррористическая система, созданная за 20 лет в России, справилась с вызовами в ходе специальной военной операции, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.
Спектр угроз расширился, но были найдены методы их купирования, отработаны новые механизмы противодействия им, усилена координация государственных органов власти и силовых структур, дополнен их инструментарий, пересмотрена расстановка сил и средств, усовершенствована нормативная правовая база, укреплено взаимодействие с гражданским обществом, добавил Бортников. "И данная работа, уверяю вас, не прекращается ни на минуту", - отметил он.
По словам Бортникова, аппарат НАК на постоянной основе осуществляет мониторинг обстановки, включающий в себя получение и анализ информации о новых террористических угрозах и позволяющий объективно оценивать эффективность проводимой работы. Полученные результаты рассматриваются на регулярных заседаниях НАК и Федерального оперативного штаба (ФОШ), в ходе которых вносятся необходимые коррективы в организацию деятельности по противодействию терроризму. "Принятые решения являются обязательными для исполнения всеми государственными органами, организациями и гражданами. Таким образом наша система позволяет оперативно реагировать на любые негативные изменения обстановки, вырабатывать адекватные и действенные меры по её выправлению", - отметил Бортников.
По его словам, в нынешних условиях антитеррористическую работу органов безопасности и правопорядка можно было бы назвать "рутиной", если бы она не была сопряжена с высокими рисками для жизни и здоровья их сотрудников. "Личный состав мужественно и самоотверженно исполняет свой боевой долг, и мы благодарны им за это!", - сказал Бортников.
Общая координация деятельности по пресечению террористических угроз возложена на Федеральный оперативный штаб (ФОШ), в состав которого входят руководители силовых ведомств, отметил он. На региональном уровне борьбу с терроризмом координируют оперативные штабы в субъектах РФ, сформированные из руководителей региональных подразделений силовых структур во главе с начальниками территориальных органов безопасности.
"С 2023 года такая работа ведется и на освобожденных территориях. За нейтрализацию террористических угроз на море отвечают пять оперативных штабов в морских районах. Принятие первоочередных мер реагирования на муниципальном уровне осуществляют оперативные группы", - сказал Бортников. Таким образом, действует четкая вертикаль, позволяющая согласованно и достаточно эффективно противодействовать выявленным вызовам и угрозам даже в самых тяжелых условиях, подчеркнул он.