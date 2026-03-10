Бортников поблагодарил ведомства за работу по борьбе с терроризмом

В 1990-х и 2000-х годах, когда в России только начиналось активное противодействие террористическим атакам, силовики не находили понимания со стороны органов исполнительной власти, законодательной власти, общественных организаций, отметил Бортников.

Но за 20 лет, прошедшие со дня создания НАК, "мы научились реагировать на необходимость создания нормативно-правовой базы, вносить соответствующие коррективы с учетом изменяющейся оперативной обстановки", подчеркнул он.