Бортников поблагодарил ведомства за работу по борьбе с терроризмом
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников поблагодарил российские ведомства за совместную работу по противодействию терроризму.
Президент России Владимир Путин
в поздравлении с 20-летием образования НАК
подчеркнул, что комитет сыграл ключевую роль в развитии общегосударственной системы противодействия терроризму.
"Я со своей стороны хочу присоединиться к словам президента, который поздравил Национальный антитеррористический комитет с 20-летием со дня его образования, поблагодарить вас всех за работу и пожелать нам всем успешной работы", - сказал Бортников
на заседании НАК по случаю 20-летию комитета.
В 1990-х и 2000-х годах, когда в России только начиналось активное противодействие террористическим атакам, силовики не находили понимания со стороны органов исполнительной власти, законодательной власти, общественных организаций, отметил Бортников.
Но за 20 лет, прошедшие со дня создания НАК, "мы научились реагировать на необходимость создания нормативно-правовой базы, вносить соответствующие коррективы с учетом изменяющейся оперативной обстановки", подчеркнул он.