https://ria.ru/20260310/bolgariya-2079766753.html
В Болгарии арестовали бывших военнослужащих Украины за шпионаж, пишут СМИ
В Болгарии арестовали бывших военнослужащих Украины за шпионаж, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
В Болгарии арестовали бывших военнослужащих Украины за шпионаж, пишут СМИ
Двое бывших военнослужащих Украины арестованы и обвинены в шпионаже в Болгарии, сообщает газета "24 часа" со ссылкой на судебные источники. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T17:48:00+03:00
2026-03-10T17:48:00+03:00
2026-03-10T17:48:00+03:00
в мире
украина
болгария
испания
алексей тимофеев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859492056_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c04ff24f7e5a4c273b3c2a92aefef47b.jpg
https://ria.ru/20260306/sud-2078934919.html
украина
болгария
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859492056_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7abb3eeace685e2472693c514733914e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, болгария, испания, алексей тимофеев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Болгария, Испания, Алексей Тимофеев, Вооруженные силы Украины
В Болгарии арестовали бывших военнослужащих Украины за шпионаж, пишут СМИ
24часа: в Болгарии арестовали двух бывших военнослужащих ВСУ за шпионаж