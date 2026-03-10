Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии арестовали бывших военнослужащих Украины за шпионаж, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
17:48 10.03.2026
В Болгарии арестовали бывших военнослужащих Украины за шпионаж, пишут СМИ
В Болгарии арестовали бывших военнослужащих Украины за шпионаж, пишут СМИ
Двое бывших военнослужащих Украины арестованы и обвинены в шпионаже в Болгарии, сообщает газета "24 часа" со ссылкой на судебные источники. РИА Новости, 10.03.2026
в мире, украина, болгария, испания, алексей тимофеев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Болгария, Испания, Алексей Тимофеев, Вооруженные силы Украины
В Болгарии арестовали бывших военнослужащих Украины за шпионаж, пишут СМИ

24часа: в Болгарии арестовали двух бывших военнослужащих ВСУ за шпионаж

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Двое бывших военнослужащих Украины арестованы и обвинены в шпионаже в Болгарии, сообщает газета "24 часа" со ссылкой на судебные источники.
Обвиняемые были задержаны 12 января возле военного объекта. Софийский городской суд во вторник рассматривал меры пресечения в отношении фигурантов. Подробности дела засекречены, но источники сообщают, что оба обвиняются в шпионаже в пользу Украины.
Заседание суда перенесено на 17 марта.
По данным издания, оба обвиняемых, Роман Зозуля и Алексей Тимофеев, после службы в рядах ВСУ проживали в Испании.
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Житель Хабаровского края получил срок за шпионаж в пользу Украины
6 марта, 10:19
 
