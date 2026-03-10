Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области проверят школу после сообщений о еде с плесенью - РИА Новости, 10.03.2026
17:14 10.03.2026 (обновлено: 17:15 10.03.2026)
В Нижегородской области проверят школу после сообщений о еде с плесенью
В Нижегородской области проверят школу после сообщений о еде с плесенью
общество, богородск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, нижегородская область
Общество, Богородск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Нижегородская область
В Нижегородской области проверят школу после сообщений о еде с плесенью

В Нижегородской области проверят школу после сообщений о котлетах с плесенью

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольный коридор
Школьный коридор. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Специалисты нижегородского управления Роспотребнадзора заинтересовались информацией о том, что школьные повара в Богородске якобы приготовили детям котлеты с плесенью, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована информация о том, что в одной и школ Богородска детям выдали на обед рыбные котлеты, на которых была видна зеленая плесень.
"По факту публикации информации о том, что детей накормили рыбными котлетами с плесенью в богородской школе №3, управлением Роспотребнадзора будет проведена проверка", - заявили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Прокуратура проверит информацию о тараканах в котлетах в школе в Приморье
3 декабря 2025, 16:27
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
