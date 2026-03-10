https://ria.ru/20260310/bogorodsk-2079756275.html
В Нижегородской области проверят школу после сообщений о еде с плесенью
В Нижегородской области проверят школу после сообщений о еде с плесенью
Специалисты нижегородского управления Роспотребнадзора заинтересовались информацией о том, что школьные повара в Богородске якобы приготовили детям котлеты с... РИА Новости, 10.03.2026
В Нижегородской области проверят школу после сообщений о еде с плесенью
В Нижегородской области проверят школу после сообщений о котлетах с плесенью