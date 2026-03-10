Рейтинг@Mail.ru
Богомаз заслушал доклад о локализации последствий удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:17 10.03.2026 (обновлено: 22:48 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/bogomaz-2079808647.html
Богомаз заслушал доклад о локализации последствий удара ВСУ по Брянску
Богомаз заслушал доклад о локализации последствий удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 10.03.2026
Богомаз заслушал доклад о локализации последствий удара ВСУ по Брянску
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что заслушал доклад начальника Главного управления МЧС РФ по региону Дмитрия Енина о мероприятиях по... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T22:17:00+03:00
2026-03-10T22:48:00+03:00
брянская область
россия
брянск
александр богомаз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024397227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a20709e168cc4b0da98c0d73e17b4df2.jpg
https://ria.ru/20260310/moskalkova-2079805100.html
брянская область
россия
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024397227_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a999b3786606b27757aa7b72b905f283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, россия, брянск, александр богомаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Брянская область, Россия, Брянск, Александр Богомаз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Богомаз заслушал доклад о локализации последствий удара ВСУ по Брянску

Богомаз заслушал доклад Енина о локализации последствий удара ВСУ по Брянску

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЯНСК, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что заслушал доклад начальника Главного управления МЧС РФ по региону Дмитрия Енина о мероприятиях по локализации последствий удара ВСУ и эвакуации граждан.
"Находясь на месте происшествия, заслушал доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Викторовича Енина о ходе проведения мероприятий по локализации последствий и эвакуации граждан", - написал Богомаз в Telegram-канале.
На опубликованных в канале губернатора кадрах Енин докладывает, что пострадал цех, идёт его тушение, одновременно проводится эвакуация граждан.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по Брянску ракетный удар, есть погибшие и раненые.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Москалькова прокомментировала ракетный удар ВСУ по Брянску
Вчера, 21:47
 
Брянская областьРоссияБрянскАлександр БогомазМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала