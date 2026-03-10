https://ria.ru/20260310/bogomaz-2079808647.html
Богомаз заслушал доклад о локализации последствий удара ВСУ по Брянску
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что заслушал доклад начальника Главного управления МЧС РФ по региону Дмитрия Енина о мероприятиях по... РИА Новости, 10.03.2026
