Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 10.03.2026 (обновлено: 19:13 10.03.2026)
Богомаз прокомментировал ракетный удар ВСУ по Брянску
Богомаз прокомментировал ракетный удар ВСУ по Брянску
Укронацисты намеренно нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости, 10.03.2026
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Брянская область, Александр Богомаз
Богомаз об ударе по Брянску: укронацисты намеренно ударили по мирным жителям

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Укронацисты намеренно нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По словам губернатора, есть погибшие и раненые.
"По городу Брянску нанесен ракетный удар. Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянскБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала