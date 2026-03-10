Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал наградить бойца, который удерживал позиции в ДНР 68 дней - РИА Новости, 10.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 10.03.2026 (обновлено: 16:04 10.03.2026)
Путин пообещал наградить бойца, который удерживал позиции в ДНР 68 дней
Путин пообещал наградить бойца, который удерживал позиции в ДНР 68 дней
Президент России Владимир Путин пообещал наградить бойца, который один удерживал позиции ВС РФ на красноармейском направлении возле населенного пункта Гришино в РИА Новости, 10.03.2026
Путин пообещал наградить бойца, который удерживал позиции в ДНР 68 дней

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Кремле
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал наградить бойца, который один удерживал позиции ВС РФ на красноармейском направлении возле населенного пункта Гришино в ДНР в течение 68 дней.
Во вторник Путин встретился в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным. Он рассказал президенту о подвиге 21-летнего военнослужащего из Самары, который участвовал в штурмовых операциях на красноармейском направлении в районе населенного пункта Гришино. Путин в свою очередь отметил, что Гришино "обходят со всех сторон".
"Да. Но чтобы это стало возможным, каким образом он внес свой вклад? Когда его штурмовая группа зашла, он, по сути, остался один. Он удерживал позиции 68 дней, Владимир Владимирович, 68 дней. Сейчас с командованием разговаривал, это 51-я армия, Южный военный округ", - сказал Пушилин.
Он добавил, что боеприпасы и продовольствие военному передавали коптерами. Его удалось эвакуировать, однако врачам пришлось ампутировать ему обе ступни.
«
"Я обязательно переговорю с командующим, и награда будет соответствовать его подвигу. Конечно, все сделаем для того, чтобы помочь ему и с медицинской точки зрения, поддержать, сделать все, чтобы он чувствовал себя полноценным человеком", - подчеркнул глава государства.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСамараВладимир ПутинДенис ПушилинБезопасность
 
 
