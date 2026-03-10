Прием заявок на конкурс "Создай НАШЕ" продлен до 23 марта

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число заявок на федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ" уже превысило 8 тысяч из всех 89 регионов страны, прием продлен до 23 марта, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Организаторы конкурса - Агентство стратегических инициатив, Корпорация МСП, фонд "Молодежная предпринимательская инициатива" и "Деловая Россия". В этом году число поступивших заявок побило все рекорды прошлых лет. Кроме того, в текущем году призовой фонд увеличен в 10 раз и составляет 100 миллионов рублей.

"Главная цель конкурса "Создай НАШЕ" - не просто поддержать молодых предпринимателей на их пути запуска или масштабирования бизнеса, но и предоставить комплексный набор инструментов: дать им правильное представление о предпринимательстве, актуальные знания и необходимые навыки для максимально грамотного и эффективного подхода к своему делу, а также предоставить равные возможности для всех молодых людей, которые хотят заниматься предпринимательством", – отметил директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Александр Вайно.

Он добавил, что каждый год ребята со всей страны представляют выдающиеся идеи и проекты, которые впоследствии становятся конкурентоспособными, успешными бизнесами и значимыми игроками региональных рынков.

В финале конкурса 100 победителей, которых определит экспертное жюри, получат по 1 миллиону рублей. Также специальные призы в виде грантов, сертификатов на обучение и другие возможности участники смогут получить в спецноминациях, учрежденных партнерами проекта. В этом году в их числе – Высшая школа экономики, "Ростелеком", ООО "Хайтэк", "Авито Услуги", Ozon, ООО "Некс-Т" и другие. Всех победителей ждет также бесплатный акселератор от Корпорации МСП по запуску и развитию собственного дела.

"Активность молодежи в ходе заявочной кампании конкурса в целом отражает ее активность в современной бизнес-среде. Число заявок на "Создай НАШЕ-2026" уже на тысячу превысило показатели прошлого года. Молодые люди активно идут в предпринимательство и также активно ищут возможности для запуска своего дела. Мы видим сохраняющуюся высокую динамику, поэтому решили продлить прием заявок до 23 марта, чтобы все желающие смогли получить шанс на свой миллион и стать частью молодежного предпринимательского сообщества страны. Такие конкурсы, как "Создай НАШЕ", позволяют закрыть ключевые вопросы при запуске бизнеса – стартовый капитал, поддержка опытных наставников и среда единомышленников", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что в этом году помимо увеличения призового фонда, были расширены возрастные границы – теперь принять участие в конкурсе могут молодые люди от 14 до 35 лет.

"Большинство из них отличает новый взгляд на привычные вещи, нестандартность мышления, креативность. Все это делает молодежь более адаптивной и мобильной, а это — одни из важнейших качеств предпринимателя", — подчеркнул Исаевич.

Подать заявку для участия в конкурсе "Создай НАШЕ" можно на Цифровой платформе МСП.РФ по одному из двух направлений: "Молодежь без бизнеса" или "Бизнес до трех лет". Каждого участника ждет бесплатное обучение по основам предпринимательской деятельности, после чего начнется этап разработки проекта создания нового или развития действующего предприятия. 100 победителей станут известны в финале конкурса в рамках Форума молодых предпринимателей "Создай НАШЕ", который состоится в мае в Москве.