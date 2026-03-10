Рейтинг@Mail.ru
10:10 10.03.2026
"Билайн" провел выезд в Ярославский ЦОД
"Билайн" провел выезд в Ярославский ЦОД
билайн
вымпелком
мобильная связь
технологии
рыбинск
ярославская область
билайн, вымпелком, мобильная связь, технологии, рыбинск, ярославская область
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Билайн"
Логотип компании "Билайн". Архивное фото
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. "Билайн" провел выезд в ярославский Центр обработки данных (ЦОД) для амбассадоров компании и студентов магистратуры Центрального университета, гости из разных городов приняли участие в культурных и образовательных мероприятиях, сообщает пресс-служба оператора.
Программа мероприятий стартовала с экскурсии по ЦОД, который представляет собой ключевой узел сети "Билайна". В 2025 году здесь провели модернизацию. Участники выезда увидели инфраструктуру и оценили ее масштаб и технологичность.
Далее участники узнали о том, как формировать, упаковывать и презентовать свои экспертные знания, превращая рабочие процессы в базу для понятных и вдохновляющих историй. В финале "образовательного" дня команды представили свои концепции развития личной экспертизы для усиления позиций "Билайна".
На второй день они отправились на экскурсию по Рыбинску, после чего смогли обменяться впечатлениями и пообщаться в неформальной обстановке.
Как отметил исполнительный вице-президент по технике в "Билайне" Валерий Шоржин, такие выезды дают компании возможность поблагодарить участников за их энтузиазм и вклад в развитие внешних и внутренних сообществ и помогать им расти как экспертам.
"Ко всему прочему, они укрепляют команды, объединяя общими впечатлениями тех, кто формирует профессиональный голос компании. И это очень важно, потому что сила — во взаимодействии и взаимном обмене, а вместе люди всегда могут больше", – приводит пресс-служба слова Шоржина.
 
