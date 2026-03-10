"Билайн" провел выезд в Ярославский ЦОД

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. "Билайн" провел выезд в ярославский Центр обработки данных (ЦОД) для амбассадоров компании и студентов магистратуры Центрального университета, гости из разных городов приняли участие в культурных и образовательных мероприятиях, сообщает пресс-служба оператора.

Программа мероприятий стартовала с экскурсии по ЦОД, который представляет собой ключевой узел сети " Билайна ". В 2025 году здесь провели модернизацию. Участники выезда увидели инфраструктуру и оценили ее масштаб и технологичность.

Далее участники узнали о том, как формировать, упаковывать и презентовать свои экспертные знания, превращая рабочие процессы в базу для понятных и вдохновляющих историй. В финале "образовательного" дня команды представили свои концепции развития личной экспертизы для усиления позиций "Билайна".

На второй день они отправились на экскурсию по Рыбинску , после чего смогли обменяться впечатлениями и пообщаться в неформальной обстановке.

Как отметил исполнительный вице-президент по технике в "Билайне" Валерий Шоржин, такие выезды дают компании возможность поблагодарить участников за их энтузиазм и вклад в развитие внешних и внутренних сообществ и помогать им расти как экспертам.