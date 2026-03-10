https://ria.ru/20260310/beyrut-2079798918.html
В Бейруте атаковали квартал, прилегающих к аэропорту
Квартал Узаи, прилегающий к международному аэропорту Бейрута, подвергся атаке с воздуха, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 10.03.2026
В Бейруте с воздуха атаковали квартал Узаи, прилегающих к аэропорту