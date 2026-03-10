Рейтинг@Mail.ru
В Бейруте атаковали квартал, прилегающих к аэропорту
20:49 10.03.2026
В Бейруте атаковали квартал, прилегающих к аэропорту
Квартал Узаи, прилегающий к международному аэропорту Бейрута, подвергся атаке с воздуха, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 10.03.2026
в мире, бейрут, военная операция сша и израиля против ирана
В Бейруте атаковали квартал, прилегающих к аэропорту

БЕЙРУТ, 10 мар - РИА Новости. Квартал Узаи, прилегающий к международному аэропорту Бейрута, подвергся атаке с воздуха, рассказали РИА Новости очевидцы.
"Израиль с воздуха атаковал транспортное средство на Узаи, отсюда до начала взлетно-посадочной полосы аэропорта по прямой чуть больше двух километров", - рассказал один из очевидцев.
ЦАХАЛ наносит удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте
