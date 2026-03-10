Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 17 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 10.03.2026 (обновлено: 08:57 10.03.2026)
ПВО ночью сбила 17 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 17 украинских беспилотников
Над Россией за ночь сбили 17 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.03.2026
ПВО ночью сбила 17 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью сбили 17 БПЛА ВСУ над регионами России

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Над Россией за ночь сбили 17 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Бойцы ликвидировали девять БПЛА в Крыму, пять — в Белгородской области, три — в Курской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
