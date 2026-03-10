Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник упал на жилой район в Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.03.2026
10:43 10.03.2026
Беспилотник упал на жилой район в Саудовской Аравии
Беспилотник упал на жилой район к северо-западу от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, заявляет во вторник управление гражданской обороны королевства.
в мире
саудовская аравия
эр-рияд (город)
восточная провинция (саудовская аравия)
военная операция сша и израиля против ирана
саудовская аравия
эр-рияд (город)
восточная провинция (саудовская аравия)
2026
Новости
В мире, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), Восточная провинция (Саудовская Аравия), Военная операция США и Израиля против Ирана
Беспилотник упал на жилой район в Саудовской Аравии

Эр-Рияд
Эр-Рияд. Архивное фото
ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Беспилотник упал на жилой район к северо-западу от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, заявляет во вторник управление гражданской обороны королевства.
"Беспилотник упал на жилой район в административном округе аз-Зульфи, причинив незначительный материальный ущерб, обошлось без жертв", - отметили в управлении.
Кроме того, по данным министерства обороны королевства, еще два беспилотника были сбиты ночью над Восточной провинцией Саудовской Аравии.
ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА к востоку от Эр-Рияда
8 марта, 00:17
 
В миреСаудовская АравияЭр-Рияд (город)Восточная провинция (Саудовская Аравия)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
