Беспилотник упал на жилой район в Саудовской Аравии
Беспилотник упал на жилой район в Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.03.2026
Беспилотник упал на жилой район в Саудовской Аравии
Беспилотник упал на жилой район к северо-западу от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, заявляет во вторник управление гражданской обороны королевства. РИА Новости, 10.03.2026
Беспилотник упал на жилой район в Саудовской Аравии
Беспилотник упал на жилой район к северо-западу от Эр-Рияда