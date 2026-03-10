Рейтинг@Mail.ru
В Берлине неизвестный устроил поджог у здания ведомства канцлера Германии
16:42 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/berlin-2079742221.html
В Берлине неизвестный устроил поджог у здания ведомства канцлера Германии
В Берлине неизвестный устроил поджог у здания ведомства канцлера Германии
В Берлине неизвестный устроил поджог у здания ведомства канцлера Германии
Правоохранители ведут расследование предполагаемого поджога ограждения строительной площадки около здания ведомства федерального канцлера Германии, сообщил... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:42:00+03:00
2026-03-10T16:42:00+03:00
2026
в мире, германия
В мире, Германия
В Берлине неизвестный устроил поджог у здания ведомства канцлера Германии

Rbb24: в Берлине неизвестный устроил поджог у здания ведомства канцлера ФРГ

Сотрудники спецподразделения немецкой полиции
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции
© AP Photo / Kerstin Joensson
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правоохранители ведут расследование предполагаемого поджога ограждения строительной площадки около здания ведомства федерального канцлера Германии, сообщил портал rbb24 со ссылкой на полицию.
"На территории ведомства федерального канцлера в берлинском районе Митте, предположительно, произошел поджог строительного ограждения. Как сообщили в полиции во вторник, в результате возгорания, случившегося в воскресенье вечером, были повреждены кабели на стройплощадке и часть забора. Пострадавших нет", - сообщил портал.
Пожарные ликвидировали возгорание, полиция ведет расследование поджога и порчи имущества. Подозреваемый скрылся с места преступления.
Рядом с ведомством канцлера уже несколько лет ведутся масштабные строительные работы по расширению здания офисами и другими помещениями.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
ФРГ опасается последствий конфликта на Ближнем Востоке, считает эксперт
Вчера, 16:08
 
В миреГермания
 
 
