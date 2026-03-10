https://ria.ru/20260310/berlin-2079742221.html
В Берлине неизвестный устроил поджог у здания ведомства канцлера Германии
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Правоохранители ведут расследование предполагаемого поджога ограждения строительной площадки около здания ведомства федерального канцлера Германии, сообщил портал rbb24
со ссылкой на полицию.
"На территории ведомства федерального канцлера в берлинском районе Митте, предположительно, произошел поджог строительного ограждения. Как сообщили в полиции во вторник, в результате возгорания, случившегося в воскресенье вечером, были повреждены кабели на стройплощадке и часть забора. Пострадавших нет", - сообщил портал.
Пожарные ликвидировали возгорание, полиция ведет расследование поджога и порчи имущества. Подозреваемый скрылся с места преступления.
Рядом с ведомством канцлера уже несколько лет ведутся масштабные строительные работы по расширению здания офисами и другими помещениями.