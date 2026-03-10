В Берлине неизвестный устроил поджог у здания ведомства канцлера Германии

"На территории ведомства федерального канцлера в берлинском районе Митте, предположительно, произошел поджог строительного ограждения. Как сообщили в полиции во вторник, в результате возгорания, случившегося в воскресенье вечером, были повреждены кабели на стройплощадке и часть забора. Пострадавших нет", - сообщил портал.