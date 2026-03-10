Цены на дизель в Испании резко выросли за неделю

МАДРИД, 10 мар - РИА Новости. Цены на дизельное топливо и бензин в Испании за последнюю неделю резко выросли на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана, выяснило во вторник РИА Новости на основе открытых данных.

Стоимость дизельного топлива увеличилась с 1,549 евро за литр 4 марта до 1,803 евро 10 марта. Таким образом, рост составил 25,4 цента за литр, или около 16,4%. Цена бензина марки 95 за тот же период выросла с 1,564 до 1,678 евро за литр. Это на 7,3% выше уровня недельной давности.

Стоимость более дорогого дизельного топлива за неделю поднялась с 1,634 до 1,895 евро за литр, то есть на 16%. Бензин марки 98 подорожал с 1,723 до 1,831 евро за литр - на 10,8 цента, или примерно на 6,3%.

Для владельцев автомобилей на дизеле заправка бака объемом 50 литров теперь обходится в 90,15 евро, что примерно на 12,7 евро дороже, чем 4 марта. Для владельцев машин на бензине марки 95 - примерно на 5,7 евро дороже.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока