Россияне с задержанного Швецией сухогруза остаются на судне, заявил посол
Беляев: россияне с задержанного Швецией сухогруза Caffa остаются на судне
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россияне с задержанного шведскими властями сухогруза Caffa остаются на судне, заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
Шведские власти 6 марта задержали сухогруз Caffa, шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство. Капитан судна с 7 марта находится в предварительном заключении в шведском Мальме.
"Остальные члены экипажа остаются на судне", - говорится в комментарии посла для российских СМИ, который есть в распоряжении РИА Новости.