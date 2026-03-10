Россия содействует снабжению экипажа задержанного судна Caffa, заявил посол

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Посольство России в Стокгольме содействует налаживанию снабжения экипажа судна Caffa с россиянами на борту, задержанного шведскими властями, заявил посол России в Швеции Сергей Беляев.

Шведские власти 6 марта задержали сухогруз Caffa, шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство. Капитан судна с 7 марта находится в предварительном заключении в шведском Мальме.