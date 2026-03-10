https://ria.ru/20260310/belyaev-2079730975.html
Россия содействует снабжению экипажа задержанного судна Caffa, заявил посол
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Посольство России в Стокгольме содействует налаживанию снабжения экипажа судна Caffa с россиянами на борту, задержанного шведскими властями, заявил посол России в Швеции Сергей Беляев.
Шведские власти 6 марта задержали сухогруз Caffa, шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство. Капитан судна с 7 марта находится в предварительном заключении в шведском Мальме.
"Посольство оказывает содействие компании-судовладельцу в налаживании снабжения команды, внимательно отслеживает развитие этого сюжета", - говорится в комментарии посла для российских СМИ, который есть в распоряжении РИА Новости.