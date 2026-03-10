В Белграде проходит собрание в поддержку Ирана

БЕЛГРАД, 10 мар - РИА Новости. Собрание граждан в поддержку Ирана проходит вечером во вторник в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Собрание в поддержку Ирана у Дома молодежи в центре Белграда организовали в соцсетях представители Союза коммунистической молодежи Югославии (СКOJ). Участники акции принесли флаги Ирана, Сербии, России, КНР, Белоруссии и Палестины, с импровизированной сцены выступают активисты в поддержку иранского народа и против НАТО. Они скандируют "НАТО - убийцы, вон из Сербии!".
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.