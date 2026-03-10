Рейтинг@Mail.ru
В Белграде проходит собрание в поддержку Ирана
21:08 10.03.2026
В Белграде проходит собрание в поддержку Ирана
В Белграде проходит собрание в поддержку Ирана
Собрание граждан в поддержку Ирана проходит вечером во вторник в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T21:08:00+03:00
2026-03-10T21:08:00+03:00
в мире
иран
сербия
сша
нато
оон
в мире, иран, сербия, сша, нато, оон
В мире, Иран, Сербия, США, НАТО, ООН
Флаг Сербии в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 мар - РИА Новости. Собрание граждан в поддержку Ирана проходит вечером во вторник в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Собрание в поддержку Ирана у Дома молодежи в центре Белграда организовали в соцсетях представители Союза коммунистической молодежи Югославии (СКOJ). Участники акции принесли флаги Ирана, Сербии, России, КНР, Белоруссии и Палестины, с импровизированной сцены выступают активисты в поддержку иранского народа и против НАТО. Они скандируют "НАТО - убийцы, вон из Сербии!".
"Иран столкнулся с империалистической агрессией, которую проводят США и сионистский режим Израиля. В ходе этого нападения больше всего погибло мирных граждан. Иран имеет право себя защищать", - написали в соцсетях организаторы.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
