ВСУ атаковали Белгородскую область более 150 беспилотниками за сутки

Он добавил, что Борисовский, Валуйский и Волоконовский округа атакованы 17 беспилотниками, 6 из которых сбиты и подавлены, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 5 боеприпасов и нанесены удары 49 БПЛА, 17 из которых подавлены и сбиты. По словам главы области, Корочанский и Новооскольский округа подверглись ударам 7 беспилотников, над Ракитянским и Старооскольским округами системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа.