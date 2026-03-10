ВСУ атаковали Белгородскую область более 150 беспилотниками за сутки

БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 150 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 57 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 5 снарядов и зафиксированы атаки 153 БПЛА, из них 82 сбиты и подавлены. Пострадали три мирных жителя. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 12 частных домовладениях, шести объектах инфраструктуры, четырех предприятиях, трех социальных объектах, двух складах, храме и 23 транспортных средствах.
"В Белгородском округе посёлки… подверглись атакам 50 беспилотников, 39 из которых подавлены и сбиты. В районе села Ясные Зори в результате атаки дрона пострадали два мирных жителя", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский, Валуйский и Волоконовский округа атакованы 17 беспилотниками, 6 из которых сбиты и подавлены, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 5 боеприпасов и нанесены удары 49 БПЛА, 17 из которых подавлены и сбиты. По словам главы области, Корочанский и Новооскольский округа подверглись ударам 7 беспилотников, над Ракитянским и Старооскольским округами системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа.
"В Шебекинском округе город Шебекино, посёлок Ленинский, села Архангельское, Безлюдовка, Вознесеновка, Графовка, Заводцы, Максимовка, Мешковое, Муром, Нижнее Березово-Второе и Новая Таволжанка атакованы 28 беспилотниками, 18 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка при детонации FPV-дрона ранен мужчина", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
