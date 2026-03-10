https://ria.ru/20260310/belgorod-2079611346.html
В Белгородской области два человека погибли в результате ударов ВСУ
В Белгородской области два человека погибли в результате ударов ВСУ - РИА Новости, 10.03.2026
В Белгородской области два человека погибли в результате ударов ВСУ
Два человека погибли, 19 получили ранения в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины за прошедшие выходные, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T08:47:00+03:00
2026-03-10T08:47:00+03:00
2026-03-10T08:47:00+03:00
белгородская область
украина
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260310/bpla-2079590709.html
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, украина, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области два человека погибли в результате ударов ВСУ
Гладков: в Белгородской области 2 человека погибли из-за ударов ВСУ за выходные