В Белгородской области два человека погибли в результате ударов ВСУ - РИА Новости, 10.03.2026
08:47 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/belgorod-2079611346.html
В Белгородской области два человека погибли в результате ударов ВСУ
Два человека погибли, 19 получили ранения в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины за прошедшие выходные, сообщил губернатор региона...
В Белгородской области два человека погибли в результате ударов ВСУ

Гладков: в Белгородской области 2 человека погибли из-за ударов ВСУ за выходные

БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Два человека погибли, 19 получили ранения в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины за прошедшие выходные, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Хотя для Белгородской области они выдались очень тяжелыми. 19 человек ранено, 2 человека погибло", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
