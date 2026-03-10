https://ria.ru/20260310/belgija-2079766879.html
Бельгия заявила о строительстве АЭС вместо отказа от атомной энергетики
Бельгия заявила о строительстве АЭС вместо отказа от атомной энергетики - РИА Новости, 10.03.2026
Бельгия заявила о строительстве АЭС вместо отказа от атомной энергетики
Бельгия в краткосрочной перспективе намерена максимально использовать свои уже имеющиеся атомные станции для производства электроэнергии, в долгосрочной...
2026-03-10
2026-03-10T17:48:00+03:00
2026-03-10T17:48:00+03:00
бельгия
Бельгия заявила о строительстве АЭС вместо отказа от атомной энергетики
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Бельгия в краткосрочной перспективе намерена максимально использовать свои уже имеющиеся атомные станции для производства электроэнергии, в долгосрочной перспективе государство собирается строить новые как традиционные, так инновационные реакторы, сообщил бельгийский премьер Барт де Вевер.
Де Вевер на саммите по атомной энергетике заявил, что федеральное правительство намерено придать ядерной энергетике важное место в энергобалансе будущего.
"В краткосрочной перспективе это означает максимально безопасное расширение возможностей существующих АЭС. В среднесрочной и долгосрочной перспективах мы построим новые атомные мощности, включая как большие реакторы, так и мощности с использованием современных технологий", - сказал премьер.
По словам де Вевера, королевство в первую очередь намерено достичь баланса источников энергии, не замыкаясь на определенных источниках и поставщиках, что может гарантировать безопасность поставок. Он также указал, что его страна намерена внедрять малые модульные ядерные реакторы нового поколения как очень перспективные.
"Они могут стать не только надежным источником энергии, но и мощным рычагом промышленной трансформации и конкурентоспособности", - объяснил глава правительства.
На фоне энергетического кризиса в Евросоюзе Бельгия
и оператор атомных станций Engie
в конце июля 2022 года достигли принципиальной договоренности о пролонгации до 2037 года работы двух реакторов на двух АЭС в государстве: "Дуль 4" и "Тианж 3". Королевство изначально планировало закрыть все свои ядерные реакторы и перейти на возобновляемые источники энергии, однако на фоне энергетического кризиса в ЕС
решение пересмотрели.