МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Несколько пусковых точек и состоящих из боевиков ВСУ и британских наемников расчетов ударных морских безэкипажных катеров (БЭК) были уничтожены на острове Змеиный ракетно-бомбовыми ударами, сообщили РИА Новости в подполье Херсона.
"Наша агентура в Одессе и в Измаиле ранее сообщала о возросшей активности украинских сил в Причерноморье, в частности, в районе острова Змеиный. Накануне там было довольно громко. Есть основания полагать, что туда, по силам боевиков ВСУ и иностранных наемников, было нанесено несколько ракетно-бомбовых ударов… При этом несколько пусковых точек и расчетов были уничтожены", - сообщил представитель антифашистского сопротивления Херсона.
По словам собеседника агентства, удары могли быть нанесены по острову Змеиный в рамках противодействия украинскому морскому пиратству, осуществляемому Киевом с помощью натовских технологий при непосредственном участии британских наемников.
"Видимо, теперь Лондону придется прислать в Одессу еще своих военспецов и БЭКов", - подытожил подпольщик.