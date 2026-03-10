Несколько украино-британских БЭКов уничтожили на острове Змеиный

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Несколько пусковых точек и состоящих из боевиков ВСУ и британских наемников расчетов ударных морских безэкипажных катеров (БЭК) были уничтожены на острове Змеиный ракетно-бомбовыми ударами, сообщили РИА Новости в подполье Херсона.