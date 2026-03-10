Рейтинг@Mail.ru
Несколько украино-британских БЭКов уничтожили на острове Змеиный - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:28 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/bek-2079787174.html
Несколько украино-британских БЭКов уничтожили на острове Змеиный
Несколько украино-британских БЭКов уничтожили на острове Змеиный - РИА Новости, 10.03.2026
Несколько украино-британских БЭКов уничтожили на острове Змеиный
Несколько пусковых точек и состоящих из боевиков ВСУ и британских наемников расчетов ударных морских безэкипажных катеров (БЭК) были уничтожены на острове... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T19:28:00+03:00
2026-03-10T19:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
остров змеиный
херсон
одесса
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045465306_3:0:1615:907_1920x0_80_0_0_b98c9f2a2265f6d9dcd8384c23c5fd57.jpg
https://ria.ru/20260310/vsu-2079783070.html
остров змеиный
херсон
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045465306_205:0:1414:907_1920x0_80_0_0_2dbc70f89a9c5d4bd1475d93d7c24e36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, остров змеиный, херсон, одесса, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, остров Змеиный, Херсон, Одесса, Вооруженные силы Украины
Несколько украино-британских БЭКов уничтожили на острове Змеиный

РИА Новости: несколько украино-британских БЭКов уничтожили на острове Змеиный

© Фото : соцсетиБезэкипажный катер
Безэкипажный катер - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : соцсети
Безэкипажный катер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Несколько пусковых точек и состоящих из боевиков ВСУ и британских наемников расчетов ударных морских безэкипажных катеров (БЭК) были уничтожены на острове Змеиный ракетно-бомбовыми ударами, сообщили РИА Новости в подполье Херсона.
"Наша агентура в Одессе и в Измаиле ранее сообщала о возросшей активности украинских сил в Причерноморье, в частности, в районе острова Змеиный. Накануне там было довольно громко. Есть основания полагать, что туда, по силам боевиков ВСУ и иностранных наемников, было нанесено несколько ракетно-бомбовых ударов… При этом несколько пусковых точек и расчетов были уничтожены", - сообщил представитель антифашистского сопротивления Херсона.
По словам собеседника агентства, удары могли быть нанесены по острову Змеиный в рамках противодействия украинскому морскому пиратству, осуществляемому Киевом с помощью натовских технологий при непосредственном участии британских наемников.
"Видимо, теперь Лондону придется прислать в Одессу еще своих военспецов и БЭКов", - подытожил подпольщик.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие
Вчера, 19:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреостров ЗмеиныйХерсонОдессаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала