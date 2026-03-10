Рейтинг@Mail.ru
В акватории Байкала выявили более 50 нарушений - РИА Новости, 10.03.2026
13:43 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/baykal-2079686646.html
В акватории Байкала выявили более 50 нарушений
В акватории Байкала выявили более 50 нарушений - РИА Новости, 10.03.2026
В акватории Байкала выявили более 50 нарушений
Более 50 нарушений выявлено в акватории Байкала, 40 водителей привлечены к ответственности за выезд на лед озера вне официальных переправ, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.03.2026
В акватории Байкала выявили более 50 нарушений

Более 50 нарушений выявлено в акватории Байкала

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Лед на озере Байкал
Лед на озере Байкал. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 50 нарушений выявлено в акватории Байкала, 40 водителей привлечены к ответственности за выезд на лед озера вне официальных переправ, сообщается на сайте Росгвардии.
"Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области во взаимодействии с инспекторами ГИМС и транспортными полицейскими приняли участие в проведении межведомственных рейдов в акватории озера Байкал. С помощью беспилотных летательных аппаратов правоохранители выявили более 50 нарушений. В ходе работы осмотрено около 25 катеров-амфибий с туристами", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что среди наиболее часто встречающихся нарушений - отсутствие прав на управление транспортным средством или передача управления лицам без разрешительных документов.
"Также было установлено, что часть водных судов не стоит на регистрации, не прошла техосмотр и не имеет бортовых номеров. Кроме того, 40 водителей были привлечены к ответственности за выезд на лед озера вне официальных переправ", - добавляется в сообщении.
Правоохранители напомнили, что из-за нестабильного льда выезд на него может быть опасен для жизни, а также призвали туристов более ответственно относиться к своей безопасности и безопасности близких.
Днем 20 февраля вблизи мыса Хобой "УАЗ" выехал на лёд и провалился. В машине был водитель, местный житель, и группа из восьми китайских туристов. Один турист спасся. Расследуется уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.
БайкалИркутская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
