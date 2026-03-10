В акватории Байкала выявили более 50 нарушений

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 50 нарушений выявлено в акватории Байкала, 40 водителей привлечены к ответственности за выезд на лед озера вне официальных переправ, сообщается на сайте Росгвардии.

"Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области во взаимодействии с инспекторами ГИМС и транспортными полицейскими приняли участие в проведении межведомственных рейдов в акватории озера Байкал . С помощью беспилотных летательных аппаратов правоохранители выявили более 50 нарушений. В ходе работы осмотрено около 25 катеров-амфибий с туристами", - говорится в сообщении

Подчеркивается, что среди наиболее часто встречающихся нарушений - отсутствие прав на управление транспортным средством или передача управления лицам без разрешительных документов.

"Также было установлено, что часть водных судов не стоит на регистрации, не прошла техосмотр и не имеет бортовых номеров. Кроме того, 40 водителей были привлечены к ответственности за выезд на лед озера вне официальных переправ", - добавляется в сообщении.

Правоохранители напомнили, что из-за нестабильного льда выезд на него может быть опасен для жизни, а также призвали туристов более ответственно относиться к своей безопасности и безопасности близких.