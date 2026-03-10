Суд прекратил дело об изъятии недвижимости у Тимура Батрутдинова

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бабушкинский районный суд Москвы прекратил производство по иску столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова, следует из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Как ранее сообщали в суде, в иске, поданном сразу к нескольким ответчикам, среди которых был указан Батрутдинов, департамент просил изъять для государственных нужд недвижимое имущество, находящееся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии. Как уточнил РИА Новости один из участников процесса, в иске речь идет об изъятии нескольких десятков гаражей. Согласно данным суда, имеющимся в распоряжении агентства, ответчиками выступают 30 человек. Предварительное заседание по делу началось 18 декабря.