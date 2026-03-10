Рейтинг@Mail.ru
Суд прекратил дело об изъятии недвижимости у Тимура Батрутдинова - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/batrutdinov-2079670152.html
Суд прекратил дело об изъятии недвижимости у Тимура Батрутдинова
Суд прекратил дело об изъятии недвижимости у Тимура Батрутдинова - РИА Новости, 10.03.2026
Суд прекратил дело об изъятии недвижимости у Тимура Батрутдинова
Бабушкинский районный суд Москвы прекратил производство по иску столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у комика Тимура... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:43:00+03:00
2026-03-10T12:43:00+03:00
москва
тимур батрутдинов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596180891_0:179:2730:1715_1920x0_80_0_0_b7bb900bfdee93f39f13f227f0b8af87.jpg
https://ria.ru/20260303/scherbakov-2078124690.html
https://ria.ru/20260303/dorohov-2078280187.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596180891_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f64338e5b8b3cd71d9a258ffc0201955.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, тимур батрутдинов, общество
Москва, Тимур Батрутдинов, Общество
Суд прекратил дело об изъятии недвижимости у Тимура Батрутдинова

РИА Новости: суд прекратил производство по иску к Тимуру Батрутдинову

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкТимур Батрутдинов
Тимур Батрутдинов - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Тимур Батрутдинов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бабушкинский районный суд Москвы прекратил производство по иску столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова, следует из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Как ранее сообщали в суде, в иске, поданном сразу к нескольким ответчикам, среди которых был указан Батрутдинов, департамент просил изъять для государственных нужд недвижимое имущество, находящееся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии. Как уточнил РИА Новости один из участников процесса, в иске речь идет об изъятии нескольких десятков гаражей. Согласно данным суда, имеющимся в распоряжении агентства, ответчиками выступают 30 человек. Предварительное заседание по делу началось 18 декабря.
Алексей Щербаков - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Концерты комика Щербакова в России пропали из афиш
3 марта, 11:03
"Производство по гражданскому делу по исковому заявлению департамента городского имущества города Москвы... об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд города Москвы, установлении суммы возмещения, прекращении обременения, прекращении права собственности, признании права собственности, установлении условий возмещения, обращении решения суда к немедленному исполнению - прекратить в части исковых требований к... Батрутдинову Т.Т. в связи с отказом истца от иска", - говорится в документе.
Уточняется, что помимо Батрутдинова, суд по тому же основанию прекратил производство по делу в отношении еще четырех ответчиков.
Согласно материалам, в отношении остальных ответчиков подготовка дела к слушанию продолжается, по ходатайству третьего лица - ООО "Специализированный застройщик "Ростокино-Русанова" назначена судебная оценочная экспертиза в отношении всех спорных нежилых помещений, которую поручили провести экспертам ООО "ЦСЭ Основа".
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Комик Дорохов рассказал, что поддерживает общение с Сабуровым
3 марта, 18:45
 
МоскваТимур БатрутдиновОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала