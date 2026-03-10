Эксперт рассказал о новой технологии защиты мобильных приложений банков

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Поведенческая биометрия в течение ближайших нескольких лет может стать стандартом защиты мобильных банковских приложений, рассказал интернет-порталу Поведенческая биометрия в течение ближайших нескольких лет может стать стандартом защиты мобильных банковских приложений, рассказал интернет-порталу "Газета.ru" начальник аналитического отдела инвестиционной компании "Риком-Траст", кандидат экономических наук Олег Абелев.

"Поведенческая биометрия в течение ближайших пяти-семи лет может стать стандартом защиты мобильных банковских приложений", - пишет издание со ссылкой на Абелева

Он уточнил, что традиционные методы защиты: пароли, коды из смс и даже статическая биометрия - уже не обеспечивают полной безопасности, поскольку люди нередко сами передают мошенникам коды подтверждения, а системы распознавания лица или отпечатков пальцев злоумышленники иногда обходят с помощью трёхмерных масок или слепков.

Одним из ключевых преимуществ технологии эксперт назвал непрерывный контроль: в отличие от обычных методов, которые работают только в момент входа в систему, поведенческая биометрия анализирует действия пользователя на протяжении всей сессии. Если после авторизации злоумышленник перехватывает доступ к аккаунту, система может заметить изменение динамики ввода и других поведенческих характеристик.

Технология не заменит традиционные способы защиты, а станет дополнительным уровнем безопасности в многоуровневых системах противодействия мошенничеству, считает он.

Основной проблемой таких технологических решений Абелев назвал ложные срабатывания. Манера взаимодействия со смартфоном может меняться из-за усталости, стресса или внешних факторов - например, если человек едет в транспорте или держит телефон другой рукой, пояснил эксперт. В таких случаях банк может ошибочно заблокировать операцию.

Он также отметил, что законодательство пока не относит поведенческие характеристики, например, динамику нажатий, к биометрическим личным данным в том же статусе, что лицо или отпечатки пальцев.