Рейтинг@Mail.ru
СМИ: крупнейший банк Индии не начал принимать платежи за российскую нефть - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 10.03.2026 (обновлено: 18:33 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/bank-2079735461.html
СМИ: крупнейший банк Индии не начал принимать платежи за российскую нефть
СМИ: крупнейший банк Индии не начал принимать платежи за российскую нефть - РИА Новости, 10.03.2026
СМИ: крупнейший банк Индии не начал принимать платежи за российскую нефть
Крупнейший банк Индии State Bank of India не начал принимать платежи за поставляемую из России нефть и после того, как США выдали стране "разрешение" на ее... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:25:00+03:00
2026-03-10T18:33:00+03:00
экономика
сша
индия
россия
state bank of india
лукойл
роснефть
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
https://ria.ru/20260310/neft-2079691978.html
https://ria.ru/20260310/tramp-2079634107.html
сша
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, индия, россия, state bank of india, лукойл, роснефть, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, США, Индия, Россия, State Bank of India, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: крупнейший банк Индии не начал принимать платежи за российскую нефть

Bloomberg: крупнейший банк Индии не начал проводить платежи за нефть из России

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Крупнейший банк Индии State Bank of India не начал принимать платежи за поставляемую из России нефть и после того, как США выдали стране "разрешение" на ее закупки, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Власти США объявили об этом "разрешении" на фоне военной операции против Ирана, из-за которой фактически остановилось судоходство через Ормузский пролив и взлетели мировые цены на нефть.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Россия выиграет больше всех из-за роста цен на нефть, пишут СМИ
Вчера, 13:56
"State Bank of India не принимает платежи за российскую нефть даже после того, как правительство США выдало временное разрешение на импорт в Индию, поскольку крупнейший кредитор страны не уверен, как долго продлится эта льгота", - пишет агентство.
Осторожный подход банка объясняется стремлением защитить свои значительные бизнес-интересы в США в условиях геополитической напряженности, пишет агентство.
По данным источников, этот банк воздерживался от содействия каким-либо сделкам, связанным с импортом российской нефти, после того, как в октябре прошлого года США ввели санкции в отношении "Лукойла" и "Роснефти".
Белый дом пытается заставить Индию отказаться от закупок российской нефти, в том числе используя пошлины на импорт индийских товаров из США. При этом ни Нью-Дели, ни Москва о прекращении поставок не сообщали.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
CNN: попытки США заставить Индию не покупать российскую нефть провалились
Вчера, 10:43
 
ЭкономикаСШАИндияРоссияState Bank of IndiaЛУКОЙЛРоснефтьВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала