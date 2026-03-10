Рейтинг@Mail.ru
Аргентинская банда пыталась продать ребенка россиянки - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/banda-2079601383.html
Аргентинская банда пыталась продать ребенка россиянки
Аргентинская банда пыталась продать ребенка россиянки - РИА Новости, 10.03.2026
Аргентинская банда пыталась продать ребенка россиянки
Аргентинская преступная группировка "Лос Монос" пыталась продать новорожденного ребенка россиянки, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T06:06:00+03:00
2026-03-10T06:06:00+03:00
аргентина
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47eeeaa5452b1132e459e0309c6442cc.jpg
https://ria.ru/20260106/nikolaev-2066633799.html
https://ria.ru/20251212/schelkovo-2061610435.html
аргентина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_88478d4663ccf85d9bceae7547be8d79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аргентина, россия, сша
Аргентина, Россия, США
Аргентинская банда пыталась продать ребенка россиянки

РИА Новости: аргентинская банда "Лос Монос" пыталась продать ребенка россиянки

© Фото : CC BY-ND 2.0/FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : CC BY-ND 2.0/Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Аргентинская преступная группировка "Лос Монос" пыталась продать новорожденного ребенка россиянки, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар.
Собеседник агентства рассказал историю гражданки РФ, которая переехала из США в Аргентину и в итоге, испытывая проблемы психического характера, оказалась бездомной и родила от члена банды "Лос Монос".
Машина патрульной полиции Украины - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Николаеве женщина и ее сожитель пытались продать новорожденного ребенка
6 января, 16:56
"Лос Монос" – банда из города Росарио... заставила эту женщину рождать вне больницы, потому что они хотели продать ребенка", - сообщил он.
Рубилар, узнавший об этом деле, сообщил в правоохранительные органы, что банда специально заставила россиянку рожать вне медицинского учреждения, в дешевой гостинице, чтобы ребенок оказался в распоряжении бандитов для его дальнейшей продажи.
"Россиянки в Аргентине находятся в очень уязвимом положении: они белокожие, блондинки, их дети имеют высокую ценность на черном рынке", - пояснил адвокат.
Он также рассказал, что в его стране в оборот торговли детьми попадают преимущественно младенцы нищих матерей-метисок или представительниц индейских народов, из-за чего эти дети "на рынке ценятся не так высоко", как белокожие.
Рубилар отметил, что планы "Лос Монос" в отношении ребенка этой россиянки были оперативно пресечены правоохранительными органами.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Подмосковье осудили четырех человек за продажу новорожденного
12 декабря 2025, 11:15
 
АргентинаРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала