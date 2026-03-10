Аргентинская банда пыталась продать ребенка россиянки

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Аргентинская преступная группировка "Лос Монос" пыталась продать новорожденного ребенка россиянки, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар.

Собеседник агентства рассказал историю гражданки РФ , которая переехала из США Аргентину и в итоге, испытывая проблемы психического характера, оказалась бездомной и родила от члена банды "Лос Монос".

"Лос Монос" – банда из города Росарио ... заставила эту женщину рождать вне больницы, потому что они хотели продать ребенка", - сообщил он.

Рубилар, узнавший об этом деле, сообщил в правоохранительные органы, что банда специально заставила россиянку рожать вне медицинского учреждения, в дешевой гостинице, чтобы ребенок оказался в распоряжении бандитов для его дальнейшей продажи.

"Россиянки в Аргентине находятся в очень уязвимом положении: они белокожие, блондинки, их дети имеют высокую ценность на черном рынке", - пояснил адвокат.

Он также рассказал, что в его стране в оборот торговли детьми попадают преимущественно младенцы нищих матерей-метисок или представительниц индейских народов, из-за чего эти дети "на рынке ценятся не так высоко", как белокожие.