Аргентинская банда пыталась продать ребенка россиянки
Аргентинская банда пыталась продать ребенка россиянки - РИА Новости, 10.03.2026
Аргентинская банда пыталась продать ребенка россиянки
Аргентинская преступная группировка "Лос Монос" пыталась продать новорожденного ребенка россиянки, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар.
Аргентинская банда пыталась продать ребенка россиянки
РИА Новости: аргентинская банда "Лос Монос" пыталась продать ребенка россиянки
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Аргентинская преступная группировка "Лос Монос" пыталась продать новорожденного ребенка россиянки, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар.
Собеседник агентства рассказал историю гражданки РФ
, которая переехала из США
в Аргентину
и в итоге, испытывая проблемы психического характера, оказалась бездомной и родила от члена банды "Лос Монос".
"Лос Монос" – банда из города Росарио
... заставила эту женщину рождать вне больницы, потому что они хотели продать ребенка", - сообщил он.
Рубилар, узнавший об этом деле, сообщил в правоохранительные органы, что банда специально заставила россиянку рожать вне медицинского учреждения, в дешевой гостинице, чтобы ребенок оказался в распоряжении бандитов для его дальнейшей продажи.
"Россиянки в Аргентине находятся в очень уязвимом положении: они белокожие, блондинки, их дети имеют высокую ценность на черном рынке", - пояснил адвокат.
Он также рассказал, что в его стране в оборот торговли детьми попадают преимущественно младенцы нищих матерей-метисок или представительниц индейских народов, из-за чего эти дети "на рынке ценятся не так высоко", как белокожие.
Рубилар отметил, что планы "Лос Монос" в отношении ребенка этой россиянки были оперативно пресечены правоохранительными органами.