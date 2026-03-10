Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предлагает передавать пенсионные баллы по наследству
02:59 10.03.2026
ЛДПР предлагает передавать пенсионные баллы по наследству
ЛДПР предлагает передавать пенсионные баллы по наследству - РИА Новости, 10.03.2026
ЛДПР предлагает передавать пенсионные баллы по наследству
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России механизм компенсации наследникам пенсионных баллов родственников, умерших до выхода на пенсию. РИА Новости, 10.03.2026
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
общество, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
ЛДПР предлагает передавать пенсионные баллы по наследству

РИА Новости: ЛДПР предлагает передавать пенсионные баллы по наследству

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России механизм компенсации наследникам пенсионных баллов родственников, умерших до выхода на пенсию.
Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Уважаемый Михаил Владимирович, в целях повышения социальной защищенности граждан и привлекательности страховой пенсионной системы прошу вас рассмотреть предложение ЛДПР о выплате единовременной компенсации наследникам в случае смерти застрахованного лица до назначения ему страховой пенсии, предусмотрев, что данная выплата не осуществляется лицам, которым назначается пенсия по случаю потери кормильца", - сказано в документе.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, сегодня пенсия формируется исходя из взносов, уплачиваемых работодателями в пользу застрахованных лиц. Однако, по его словам, нынешнее законодательство не предусматривает "наследование" накопленных баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). В обращении уточняется, что переход по наследству возможен исключительно в отношении накопительной части пенсии, формируемой за счет отдельного тарифа страховых взносов и учитываемой на индивидуальном счете гражданина.
"ЛДПР считает такую ситуацию откровенно несправедливой. Человек долгие годы честно работает, добросовестно выполняет свои обязанности перед государством, платит налоги, но внезапно умирает - и все его баллы индивидуального пенсионного коэффициента сгорают. А ведь они могли бы пойти его семье. Мы предлагаем установить выплату единовременной компенсации прямым родственникам страхового лица, в случае его смерти до назначения пенсии", - отметил он.
Лидер партии добавил, что такая выплата будет равна средней социальной пенсии за последние три года, а также зависеть от продолжительности страхового стажа умершего и накопленных им баллов ИПК.
По мнению Слуцкого, реализация данной меры позволит частично вернуть семье средства, уплаченные в пенсионную систему, восстановит социальную справедливость в отношении наследников, не получающих накопительную пенсию, а также будет способствовать повышению доверия граждан, демонстрируя, что страховые взносы не утрачиваются безвозвратно в случае смерти застрахованного лица до выхода на пенсию.
В письме отмечается, что предлагаемая компенсация станет для семьи умершего ощутимой поддержкой в трудный жизненный период и подтвердит социальную ориентированность государства.
"Кроме того, закрепление такого механизма будет стимулировать граждан к легальной занятости и уплате страховых взносов, поскольку создаст у работников понимание того, что сформированные пенсионные права имеют реальную ценность и в определенной части могут быть переданы близким", - заключается в документе.
