ЛДПР предлагает передавать пенсионные баллы по наследству

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России механизм компенсации наследникам пенсионных баллов родственников, умерших до выхода на пенсию.

Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Уважаемый Михаил Владимирович, в целях повышения социальной защищенности граждан и привлекательности страховой пенсионной системы прошу вас рассмотреть предложение ЛДПР о выплате единовременной компенсации наследникам в случае смерти застрахованного лица до назначения ему страховой пенсии, предусмотрев, что данная выплата не осуществляется лицам, которым назначается пенсия по случаю потери кормильца", - сказано в документе.

Как рассказал РИА Новости Слуцкий , сегодня пенсия формируется исходя из взносов, уплачиваемых работодателями в пользу застрахованных лиц. Однако, по его словам, нынешнее законодательство не предусматривает "наследование" накопленных баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). В обращении уточняется, что переход по наследству возможен исключительно в отношении накопительной части пенсии, формируемой за счет отдельного тарифа страховых взносов и учитываемой на индивидуальном счете гражданина.

"ЛДПР считает такую ситуацию откровенно несправедливой. Человек долгие годы честно работает, добросовестно выполняет свои обязанности перед государством, платит налоги, но внезапно умирает - и все его баллы индивидуального пенсионного коэффициента сгорают. А ведь они могли бы пойти его семье. Мы предлагаем установить выплату единовременной компенсации прямым родственникам страхового лица, в случае его смерти до назначения пенсии", - отметил он.

Лидер партии добавил, что такая выплата будет равна средней социальной пенсии за последние три года, а также зависеть от продолжительности страхового стажа умершего и накопленных им баллов ИПК.

По мнению Слуцкого, реализация данной меры позволит частично вернуть семье средства, уплаченные в пенсионную систему, восстановит социальную справедливость в отношении наследников, не получающих накопительную пенсию, а также будет способствовать повышению доверия граждан, демонстрируя, что страховые взносы не утрачиваются безвозвратно в случае смерти застрахованного лица до выхода на пенсию.

В письме отмечается, что предлагаемая компенсация станет для семьи умершего ощутимой поддержкой в трудный жизненный период и подтвердит социальную ориентированность государства.