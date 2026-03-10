Две женщины ранены в результате удара дрона ВСУ в запорожской Васильевке

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. ВСУ ударили беспилотником в районе рынка в запорожской Васильевке, ранены две женщины, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, пострадали мирные жители — две женщины получили ранения. Их доставили в больницу.