https://ria.ru/20260310/balitskiy-2079690341.html
Две женщины ранены в результате удара дрона ВСУ в запорожской Васильевке
Две женщины ранены в результате удара дрона ВСУ в запорожской Васильевке - РИА Новости, 10.03.2026
Две женщины ранены в результате удара дрона ВСУ в запорожской Васильевке
ВСУ ударили беспилотником в районе рынка в запорожской Васильевке, ранены две женщины, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:53:00+03:00
2026-03-10T13:53:00+03:00
2026-03-10T13:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Евгений Балицкий
Две женщины ранены в результате удара дрона ВСУ в запорожской Васильевке
Балицкий: две женщины ранены в результате удара БПЛА в Васильевке
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. ВСУ ударили беспилотником в районе рынка в запорожской Васильевке, ранены две женщины, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Вооружённые формирования противника совершили очередной акт террора в отношении нашего гражданского населения — была предпринята атака на город Васильевку с применением беспилотного летательного аппарата, и удар пришёлся в район городского рынка", - написал Балицкий
в своем Telegram-канале
.
По его словам, пострадали мирные жители — две женщины получили ранения. Их доставили в больницу.
"Опасность повторных ударов сохраняется", - подчеркнул губернатор.