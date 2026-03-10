https://ria.ru/20260310/balitskiy-2079656074.html
Дрон ВСУ ударил по машине с продуктами в Запорожской области
Дрон ВСУ ударил по машине с продуктами в Запорожской области - РИА Новости, 10.03.2026
Дрон ВСУ ударил по машине с продуктами в Запорожской области
Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал машину с продуктами питания в Запорожской области, пострадал водитель, сообщил РИА Новости губернатор Евгений... РИА Новости, 10.03.2026
Дрон ВСУ ударил по машине с продуктами в Запорожской области
Балицкий: дрон ВСУ ударил по машине с продуктами в Запорожской области