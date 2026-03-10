Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ ударил по машине с продуктами в Запорожской области - РИА Новости, 10.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 10.03.2026 (обновлено: 12:00 10.03.2026)
Дрон ВСУ ударил по машине с продуктами в Запорожской области
Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал машину с продуктами питания в Запорожской области, пострадал водитель, сообщил РИА Новости губернатор Евгений...
запорожская область
происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Дрон ВСУ ударил по машине с продуктами в Запорожской области

Балицкий: дрон ВСУ ударил по машине с продуктами в Запорожской области

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военный во время запуска беспилотника
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал машину с продуктами питания в Запорожской области, пострадал водитель, сообщил РИА Новости губернатор Евгений Балицкий.
"БПЛА противника атаковал машину с продуктами в Васильевском муниципальном округе", - сказал агентству Балицкий.
По словам главы области, в результате атаки пострадал водитель - мужчина 1995 года рождения.
"Пострадавшего с множественными ранениями доставили в больницу. Состояние остается тяжелым", - подчеркнул губернатор.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Силы ВС России продвигаются в направлении Золотого Колодезя, заявил Пушилин
Вчера, 10:35
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
