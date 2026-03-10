https://ria.ru/20260310/bagdad-2079797796.html
Неизвестные обстреляли окрестности аэропорта Багдада
Неизвестные обстреляли окрестности международного аэропорта Багдада, пострадали несколько человек, сообщил во вторник источник в иракских органах безопасности. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T20:47:00+03:00
