Неизвестные обстреляли окрестности аэропорта Багдада
20:47 10.03.2026
Неизвестные обстреляли окрестности аэропорта Багдада
Неизвестные обстреляли окрестности международного аэропорта Багдада, пострадали несколько человек, сообщил во вторник источник в иракских органах безопасности. РИА Новости, 10.03.2026
Неизвестные обстреляли окрестности аэропорта Багдада

Багдад
Багдад - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Багдад. Архивное фото
СТАМБУЛ, 10 мар – РИА Новости. Неизвестные обстреляли окрестности международного аэропорта Багдада, пострадали несколько человек, сообщил во вторник источник в иракских органах безопасности.
"Штаб антитеррористического управления Ирака возле аэропорта Багдада подвергся артиллерийскому обстрелу, пострадали несколько человек", - сообщил источник катарскому телеканалу Al Jazeera.
Кроме того, источник сообщил об очередной атаке БПЛА на военную базу "Виктория" в районе Международного аэропорта Багдада, где также расположен логистический центр США. На базу "Виктория" с начала эскалации вокруг Ирана неоднократно предпринимались попытки атак с использованием БПЛА.
