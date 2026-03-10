https://ria.ru/20260310/babochki-2079671143.html
На Дальнем Востоке обнаружили новый для России вид бабочек
На Дальнем Востоке обнаружили новый для России вид бабочек - РИА Новости, 10.03.2026
На Дальнем Востоке обнаружили новый для России вид бабочек
Новый для фауны России вид бабочек обнаружили на Дальнем Востоке, сообщил заведующий кафедрой биохимии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Новый для фауны России вид бабочек обнаружили на Дальнем Востоке, сообщил заведующий кафедрой биохимии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ) Константин Ефетов.
Как сообщил Ефетов, бабочку обнаружили на самом южном острове страны — Фуругельма в Приморском крае
на территории Дальневосточного морского заповедника
. По словам ученого, ранее было известно об обитании таких бабочек только в Японии
и Китае
.
«
"Когда коллеги с Дальнего Востока прислали мне фотографии находки с острова Фуругельма, я сразу понял, что это не просто редкий вид, а вид, который ранее никогда не фиксировался на территории нашей страны. Сравнив морфологические признаки с мировыми образцами, я безошибочно определил: это Дымянка чёрная (Hedina nigra)", — сказал Ефетов, слова которого приводит пресс-служба КФУ.
В пресс-службе КФУ подчеркнули, что находка на острове Фуругельма не просто пополнила реестр российской фауны, но и доказала, что Дымянка чёрная является постоянным обитателем юга Приморья, а не случайным мигрантом.
"Обнаружение вида имеет и практическое, хозяйственное значение для развития садоводства и защиты растений в Дальневосточном регионе", — подчеркнул Ефетов.