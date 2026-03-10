На Дальнем Востоке обнаружили новый для России вид бабочек

«

"Когда коллеги с Дальнего Востока прислали мне фотографии находки с острова Фуругельма, я сразу понял, что это не просто редкий вид, а вид, который ранее никогда не фиксировался на территории нашей страны. Сравнив морфологические признаки с мировыми образцами, я безошибочно определил: это Дымянка чёрная (Hedina nigra)", — сказал Ефетов, слова которого приводит пресс-служба КФУ.