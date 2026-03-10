Рейтинг@Mail.ru
На Дальнем Востоке обнаружили новый для России вид бабочек - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:47 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/babochki-2079671143.html
На Дальнем Востоке обнаружили новый для России вид бабочек
На Дальнем Востоке обнаружили новый для России вид бабочек - РИА Новости, 10.03.2026
На Дальнем Востоке обнаружили новый для России вид бабочек
Новый для фауны России вид бабочек обнаружили на Дальнем Востоке, сообщил заведующий кафедрой биохимии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:47:00+03:00
2026-03-10T12:47:00+03:00
хорошие новости
дальний восток
россия
приморский край
дальневосточный морской заповедник
наука
открытия - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079670546_0:0:1586:892_1920x0_80_0_0_3e5c3192e9f4be52b78ca4a2f4ad65c4.jpg
https://ria.ru/20250815/grib-2035434263.html
дальний восток
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079670546_199:0:1388:892_1920x0_80_0_0_53918242833e59224ba65d3b28b6ac24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, россия, приморский край, дальневосточный морской заповедник, наука, открытия - риа наука
Хорошие новости, Дальний Восток, Россия, Приморский край, Дальневосточный морской заповедник, Наука, Открытия - РИА Наука
На Дальнем Востоке обнаружили новый для России вид бабочек

Биолог Ефетов: на острове Фуругельма в Приморье обнаружили новый вид бабочек

© Фото : пресс-служба КФУБабочка Дымянка черная
Бабочка Дымянка черная - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : пресс-служба КФУ
Бабочка Дымянка черная. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Новый для фауны России вид бабочек обнаружили на Дальнем Востоке, сообщил заведующий кафедрой биохимии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ) Константин Ефетов.
Как сообщил Ефетов, бабочку обнаружили на самом южном острове страны — Фуругельма в Приморском крае на территории Дальневосточного морского заповедника. По словам ученого, ранее было известно об обитании таких бабочек только в Японии и Китае.
«
"Когда коллеги с Дальнего Востока прислали мне фотографии находки с острова Фуругельма, я сразу понял, что это не просто редкий вид, а вид, который ранее никогда не фиксировался на территории нашей страны. Сравнив морфологические признаки с мировыми образцами, я безошибочно определил: это Дымянка чёрная (Hedina nigra)", — сказал Ефетов, слова которого приводит пресс-служба КФУ.
В пресс-службе КФУ подчеркнули, что находка на острове Фуругельма не просто пополнила реестр российской фауны, но и доказала, что Дымянка чёрная является постоянным обитателем юга Приморья, а не случайным мигрантом.
"Обнаружение вида имеет и практическое, хозяйственное значение для развития садоводства и защиты растений в Дальневосточном регионе", — подчеркнул Ефетов.
Люди собирают грибы в лесу - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Новый вид грибов обнаружили в Приморье
15 августа 2025, 07:14
 
Хорошие новостиДальний ВостокРоссияПриморский крайДальневосточный морской заповедникНаукаОткрытия - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала