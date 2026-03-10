https://ria.ru/20260310/ator-2079653845.html
В АТОР рассказали, сколько россиян вывезут из Ближнего Востока 10 марта
В АТОР рассказали, сколько россиян вывезут из Ближнего Востока 10 марта - РИА Новости, 10.03.2026
В АТОР рассказали, сколько россиян вывезут из Ближнего Востока 10 марта
Туроператоры России к вечеру текущего вторника, 10 марта, вывезут 90% организованных туристов из стран Ближнего Востока, прогнозируется в сообщении Ассоциация... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:39:00+03:00
2026-03-10T11:39:00+03:00
2026-03-10T14:37:00+03:00
россия
ближний восток
персидский залив
ассоциация туроператоров россии (атор)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132432/00/1324320042_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_aabd178ae80a366ceafeaa83d93f7887.jpg
https://ria.ru/20260310/dubay-2079610557.html
https://ria.ru/20260309/oae-2079556105.html
россия
ближний восток
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132432/00/1324320042_65:0:2288:1667_1920x0_80_0_0_73c9a8ed60d9de0edeea9b84f149aa1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, персидский залив, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Ближний Восток, Персидский залив, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Военная операция США и Израиля против Ирана
В АТОР рассказали, сколько россиян вывезут из Ближнего Востока 10 марта
АТОР: туроператоры РФ к вечеру 10 марта вывезут 90% туристов с Ближнего Востока