В АТОР рассказали, сколько россиян вывезут из Ближнего Востока 10 марта

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Туроператоры России к вечеру текущего вторника, 10 марта, вывезут 90% организованных туристов из стран Ближнего Востока, прогнозируется в сообщении Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, по их данным, туроператор Fun&Sun обладал 50% всего организованного турпотока в Объединенные Арабские Эмираты ( ОАЭ ), а к утру 10 марта 80% туристов, которые отдыхали в Эмиратах, Омане Катаре , уже вернулись в Россию, остальные 10% приедут в течение этих суток.

В туроператоре Space Travel на сегодняшнее утро вывезено 90% туристов из стран Персидского залива, добавляется в сообщении.

"У туроператора "Русский экспресс" из стран Залива уже вывезено 85% клиентов, к вечеру цифра превысит 90%. Похожие цифры дают и другие крупные туроператоры", - заключили в ассоциации.