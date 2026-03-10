От атак ВСУ за неделю погибли 30 мирных жителей

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. От атак ВСУ за неделю со 2 по 8 марта погибли 30 мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 183 мирных жителя: ранены 153 человека, в том числе девять несовершеннолетних, погибли 30 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в его еженедельном докладе в распоряжении РИА Новости.

Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3563 боеприпасов, добавил он.

"Чаще всего причиной гибели или ранений гражданского населения становились атаки украинских формирований с использованием ударных дронов. За прошедшие семь дней от налетов шести украинских БПЛА пострадал 151 мирный житель, что составило порядка 82% от общего числа пострадавших", - указал Мирошник

По его данным, ВСУ стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких муниципальных образований.