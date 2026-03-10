Рейтинг@Mail.ru
От атак ВСУ за неделю погибли 30 мирных жителей - РИА Новости, 10.03.2026
07:50 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/ataki-2079606077.html
От атак ВСУ за неделю погибли 30 мирных жителей
От атак ВСУ за неделю погибли 30 мирных жителей - РИА Новости, 10.03.2026
От атак ВСУ за неделю погибли 30 мирных жителей
От атак ВСУ за неделю со 2 по 8 марта погибли 30 мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T07:50:00+03:00
2026-03-10T07:50:00+03:00
запорожская область
донецкая народная республика
белгородская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
запорожская область
донецкая народная республика
белгородская область
запорожская область, донецкая народная республика, белгородская область, родион мирошник, вооруженные силы украины
Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Белгородская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
От атак ВСУ за неделю погибли 30 мирных жителей

Мирошник: от атак ВСУ за неделю погибли 30 мирных жителей

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. От атак ВСУ за неделю со 2 по 8 марта погибли 30 мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 183 мирных жителя: ранены 153 человека, в том числе девять несовершеннолетних, погибли 30 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в его еженедельном докладе в распоряжении РИА Новости.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
По Херсонской области выпустили 800 боеприпасов за неделю, заявил Мирошник
3 марта, 13:16
Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3563 боеприпасов, добавил он.
Посол подчеркнул, что наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, Донецкой Народной Республике.
"Чаще всего причиной гибели или ранений гражданского населения становились атаки украинских формирований с использованием ударных дронов. За прошедшие семь дней от налетов шести украинских БПЛА пострадал 151 мирный житель, что составило порядка 82% от общего числа пострадавших", - указал Мирошник.
По его данным, ВСУ стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких муниципальных образований.
"За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе порядка 494,4 тысячи человек. Наиболее масштабные отключения, вызванные атаками ВСУ, были зафиксированы в Белгородской области, где без энергоснабжения остались 430 тысяч жителей в Белгороде и приграничных муниципалитетах", - заключил посол.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Украина будет расширять возможности как центр терроризма, заявил Мирошник
3 марта, 13:32
 
Запорожская областьДонецкая Народная РеспубликаБелгородская областьРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
