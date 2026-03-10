https://ria.ru/20260310/ataka-2079648761.html
При атаках ВСУ в Запорожской области пострадали 11 человек за сутки
При атаках ВСУ в Запорожской области пострадали 11 человек за сутки
Одиннадцать человек, включая троих детей, пострадали в Запорожской области от атак ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 10.03.2026
