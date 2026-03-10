Рейтинг@Mail.ru
При атаках ВСУ в Запорожской области пострадали 11 человек за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 10.03.2026 (обновлено: 11:29 10.03.2026)
При атаках ВСУ в Запорожской области пострадали 11 человек за сутки
При атаках ВСУ в Запорожской области пострадали 11 человек за сутки - РИА Новости, 10.03.2026
При атаках ВСУ в Запорожской области пострадали 11 человек за сутки
Одиннадцать человек, включая троих детей, пострадали в Запорожской области от атак ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 10.03.2026
происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий
Происшествия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий
При атаках ВСУ в Запорожской области пострадали 11 человек за сутки

Из-за ВСУ в Запорожской области за сутки пострадали 11 человек, включая 3 детей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Одиннадцать человек, включая троих детей, пострадали в Запорожской области от атак ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 12 целенаправленных атак противника на мирные населенные пункты Запорожской области... Пострадали 11 человек, из них - трое несовершеннолетних. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По словам главы области, под огнем находились Михайловский, Васильевский, Каменско-Днепровский, Токмакский, Куйбышевский и Пологовский муниципальные округа.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
